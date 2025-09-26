Horor na cesti u Međimurju: Policija objavila detalje tragedije koja je završila smrću žene

Međimurska policija objavila je detalje strašne prometne nesreće u kojoj je poginula 59-godišnja žena koja je u četvrtak nešto poslije 14 sati vozila državnom cestom koja spaja Malu Suboticu i Orehovicu.

Svemu je kumovalo to što je 29-godišnji vozač osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka vozio cestom, a dolaskom na raskrižje nije propustio sva vozila koja su se kretala prometnicom, iako su ona imala pravo prednosti s obzirom na prometni znak.

Foto: Emeđimurje

Prednjim dijelom svog automobila naletio je na stražnji bočni dio automobila koji je vozila nesretna 59-godišnjakinja, čiji je automobil također imao čakovečke registarske oznake.

Nakon sudara, njezin se automobil zanio te je prešao na suprotnu prometnu traku, a tada je na njegov bočni dio naletio autobus zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 34-godišnjak.

Odbačena na travnjak

Od siline udarca automobil završio na travnjaku Zbog siline udarca, automobil je odbačen izvan ceste, na travnatu površinu. Ženu su Hitnom pomoći prevezli u čakovečku bolnicu, gdje je preminula.

Foto: Emeđimurje

Policija navodi da su vozača osobnog automobila priveli u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje.

"Očevid na mjestu događaja, u suradnji s policijskim službenicima Postaje prometne policije Čakovec, obavio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu. Na mjestu događaja prometne nesreće, u izvlačenju unesrećene vozačice iz automobila, sudjelovali su i pripadnici JVP-a Čakovec te DVD-a Mala Subotica", naveli su iz policije.

Foto: Emeđimurje

Dodali su: "Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 29-godišnjakom utvrđeno je kako je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te će se, uz kaznenu prijavu podnijetu nadležnom državnom odvjetništvu, predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske." Podsjetimo, u četvrtak smo objavili fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi da je osobni automobil potpuno smrskan što govori o silini udarca.

Foto: Emeđimurje

Foto: Emeđimurje

POGLEDAJTE VIDEO Dramatična snimka iz Poreča - Naoružan airsoft pištoljem zaustavljao aute