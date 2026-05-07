KOD NOVE GRADIŠKE /

Vozač (37) htio izbjeći kolonu pa skrivio frontalni sudar: Tri djevojke (18) ozlijeđene

Foto: Ilustracija/Hrvoje Jelavic/PIXSELL

7.5.2026.
18:05
Andrea Vlašić
U blizini Nove Gradiške se oko 16.30 sati dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo jer 37-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom daruvarskih registracija, nije prilagodio brzinu kretanja vozila prometnoj situaciji, odnosno da se može pravovremeno zaustaviti jer je ispred njega bila zaustavljena kolona vozila.

S ciljem izbjegavanja udara u posljednje vozilo u koloni, prešao je automobilom u lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udario u vozilo novogradiških registracija, kojim je upravljala 18-godišnjakinja, a koje se u tom trenutku kretalo navedenom trakom. U vozilu su se nalazile još dvije 18-godišnjakinje.

U prometnoj nesreći je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 18-godišnja putnica, a liječnička pomoć pružena joj je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržana na daljnjem liječenju. Nadalje, 18-godišnja vozačica je također teško ozlijeđena, dok je druga 18-godišnja putnica lakše ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Novoj Gradiški, gdje su zadržane na daljnjem liječenju.

Policijski službenici su uhitili 37-godišnjeg vozača, te nakon dobivenih rezultata laboratorijske analize na prisutnost opijata u njegovom organizmu, protiv 37-godišnjaka će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Prometna NesrećaFrontalni SudarKolonaNova Gradiška
