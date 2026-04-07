FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FILMSKA POTJERA U ZAGREBU /

Vozačica dva puta pobjegla policiji, a onda je stigla treća patrola...

Vozačica dva puta pobjegla policiji, a onda je stigla treća patrola...
×
Foto: RTL Danas/Screenshot

Policajci su joj ponudili alkotestiranje, no vozačica ga je odbila

7.4.2026.
10:36
danas.hr
RTL Danas/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Policijska potjera odvijala se u ponedjeljak oko 22 sata na istoku Zagreba, a sve je, prema riječima svjedoka, započelo na Čulinečkoj cesti.

"Vidjeli smo policijske automobile kako prate ženu za volanom. Dočekala ju je ophodnja u Koledinečkoj ulici gdje su je pokušali zaustaviti i alkotestirati", ispričao je čitatelj 24sata.

Kako su potvrdili iz Policijske uprave zagrebačke, policajci su vozačicu uočili jer tijekom vožnje nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Pokušali su je zaustaviti, no ona je ignorirala njihove znakove i nastavila vožnju, čime je dodatno pobudila sumnju policije, koja je krenula za njom, piše 24sata.

Počela je bježati 

Nakon što su joj blokirali put i zaustavili je, policajci su joj ponudili alkotestiranje, no vozačica ga je odbila te je ponovno pokušala pobjeći.

"Morala je puhati i u jednom trenutku samo je krenula bježati. Ubrzo su je ponovno uhvatili, a tada je stigla i treća patrola. Na kraju su je morali smjestiti u policijski automobil", ispričao je svjedok događaja za 24sata.

Policija je potom ženu uhitila i privela u službene prostorije, gdje je zadržana do otrježnjenja. Protiv nje su podnesene prijave zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ali i zbog remećenja javnog reda i mira.

Policijska PotjeraZagrebUhićenjeAlkohol
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
