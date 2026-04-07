Vozačica dva puta pobjegla policiji, a onda je stigla treća patrola...

Policijska potjera odvijala se u ponedjeljak oko 22 sata na istoku Zagreba, a sve je, prema riječima svjedoka, započelo na Čulinečkoj cesti.

"Vidjeli smo policijske automobile kako prate ženu za volanom. Dočekala ju je ophodnja u Koledinečkoj ulici gdje su je pokušali zaustaviti i alkotestirati", ispričao je čitatelj 24sata.

Kako su potvrdili iz Policijske uprave zagrebačke, policajci su vozačicu uočili jer tijekom vožnje nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Pokušali su je zaustaviti, no ona je ignorirala njihove znakove i nastavila vožnju, čime je dodatno pobudila sumnju policije, koja je krenula za njom, piše 24sata.

Počela je bježati

Nakon što su joj blokirali put i zaustavili je, policajci su joj ponudili alkotestiranje, no vozačica ga je odbila te je ponovno pokušala pobjeći.

"Morala je puhati i u jednom trenutku samo je krenula bježati. Ubrzo su je ponovno uhvatili, a tada je stigla i treća patrola. Na kraju su je morali smjestiti u policijski automobil", ispričao je svjedok događaja za 24sata.

Policija je potom ženu uhitila i privela u službene prostorije, gdje je zadržana do otrježnjenja. Protiv nje su podnesene prijave zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ali i zbog remećenja javnog reda i mira.

