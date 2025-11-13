Dvostruki ubojica iz Splita pokosio pješakinju pa pobjegao: 'Opet će nekoga ubiti'

Policija je u četvrtak oko 12.40 sati zaprimila dojavu da se dogodila prometna nesreća na raskrižju Velebitske ulice i Zagorskog puta u Splitu. Skrivio ju je 38-godišnji Mate Vukušić, pravomoćno osuđeni dvostruki ubojica iz Splita, koji je pregazio je 38-godišnjakinju na pješačkom prijelazu, piše Slobodna Dalmacija.

Vozač se nakon obaranja pješakinje udaljio s mjesta nesreće. Policija ga je zaustavila na raskrižju Hercegovačke i Solinske ulice. Vozač je pokušao pružiti otpor, no policajac ga je svladao.

Na zaustavljenom vozilu vidljivi su tragovi udara, a nakon uhićenja počeo je očevid, dok je Vukušić priveden na kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi je li u trenutku vožnje bio pod utjecajem alkohola ili droga.

Prije mjesec dana završio u pritvoru

Na snimci koju je objavio Jutarnji list, vidi se kako Vukušić, vezan lisičinama, sjedi uz automobil, a druga osoba koja se vidi na snimci, a koju policajci unose u vozilo, Senad. A., također otprije poznat policiji. Senad A. se, tu se zatekao slučajno, na romobilu, a kada su ga zatražili osobne isprave, počeo je vikati i vrijeđati policajce te pružati otpor, zbog čega je uhićen.

Splitski ubojica ovu nesreću prouzročio iako je prije nešto više od mjesec dana završio u istražnom zatvoru nakon što je uhićen zbog nasilja u obitelji. No nije se dugo zadržao iza rešetaka jer su njegovi roditelji povukli svoja svjedočenja.

"To nije normalno, ne samo da viče i urla, on reži kao životinja. Stalno je nadrogiran i ne ponaša se više kao onaj dečko što je bio. Poludio je skroz. Čuo sam i da krade novac za drogu, ali nitko iz obitelji ne želi ga prijaviti. Uzima automobil i vozi ga takav, pod utjecajem droge. Problem je što će ubiti nekoga takav iza volana. Boje se svi koji žive okolo jer znaju što je bilo", govorio je tada za Slobodnu Dalmaciju jedan od susjeda.

Ubio dvojicu mladića

Vukušić je početkom 2007. godine u Splitu, nešto prije ponoći, u Vinkovačkoj ulici hicima iz kalašnjikova ubio Lovela Matkovića (21) i Marina Vukšića (21), a ranjen je bio Ivan Ljubić. Zbog dvostrukog ubojstva osuđen je na 22 godine zatvora na Županijskom sudu u Splitu, a tijekom suđenja dokazano je da su pokojni mladići maltretirali Vukušića.

Tijekom odsluženja zbog svojeg zdravstvenog stanja često dobivao slobodne dane te se počeo drogirati. Pušten je iz kaznionice u Gospiću, četiri godine prije isteka pune kazne.

