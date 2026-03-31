DOLIJALI SU /

Policija stala na kraj prevarantima iz Zagreba: Pogledajte čime su plaćali taksije

Policija stala na kraj prevarantima iz Zagreba: Pogledajte čime su plaćali taksije
Foto: PU zagrebačka

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku

31.3.2026.
17:41
Hina
Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka i 37-godišnjaka koji su u 11 navrata, od kolovoza 2025. do druge polovice ožujka, stavili u optjecaj najmanje 12 krivotvorenih novčanica kojima su plaćali usluge taksi prijevoza.

Foto: PU zagrebačka

Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 39-godišnjak se sumnjiči za jedno kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i osam kaznenih djela krivotvorenja novca, dok se 37-godišnjak sumnjiči za jedno kaznenog djela izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i tri kaznena djela krivotvorenja novca.

Foto: PU zagrebačka

Također, sumnja se da su zajedno počinili još jedno kazneno djelo krivotvorenja.

Predani pritvorskom nadzorniku 

Prema navodima PUZ-a, osumnjičeni su na zasad neutvrđen način nabavili sredstva namijenjena za krivotvorenje novca koja su potom držali u stanovima u Zagrebu u kojima prebivaju, 39-godišnjak u stanu u Susedgradu, a 37-godišnjak u stanu na Trešnjevci.

Foto: PU zagrebačka

Provodeći kriminalističko istraživanje, policajci su obavili pretrage stanova koje koriste osumnjičeni tijekom čega su u stanu na Trešnjevci pronađena sredstva namijenjena za krivotvorenje novca dok je u stanu u Susedgradu, uz sredstva namijenjena za krivotvorenje novca, pronađeno 13 novčanica u različitim apoenima. 

Foto: PU zagrebačka

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
