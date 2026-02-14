Detalji horora na A3: Poginula dva pješaka dok su pretrčavali autocestu, udario ih je auto

Dvije osobe su poginule, a dvije osobe zadobile su teže tjelesne ozljede dok su u petak pretrčavale autocestu A3 kod Novske.

Policija ističe da su trojica muškaraca i jedna žena oko 21.45 pretrčavale kolnik, a potom su ih udarila dva automobila. Dvojica pješaka umrla su na mjestu, dok su trećeg pješaka i pješakinju hitne službe prevezle u Opću bolnicu Nova gradiška gdje su im liječnici okvalificirali teške tjelesne nesreće.

U prometnoj nesreći lakše ozljede zadobio je i putnik iz jednog automobila.

Promet bio zatvoren

Tijela poginulih muškaraca prevezena su u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijom.

Južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani za sav je promet bila zatvorena od 22.10 do 1.45 sati.