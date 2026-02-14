FREEMAIL
DVOJE TEŠKO OZLIJEĐENIH /

Detalji horora na A3: Poginula dva pješaka dok su pretrčavali autocestu, udario ih je auto

Foto: Josip Mikacic/pixsell/ilustracija

Tijela poginulih muškaraca prevezena su u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije

14.2.2026.
9:15
Erik Sečić
Josip Mikacic/pixsell/ilustracija
Dvije osobe su poginule, a dvije osobe zadobile su teže tjelesne ozljede dok su u petak pretrčavale autocestu A3 kod Novske

Policija ističe da su trojica muškaraca i jedna žena oko 21.45 pretrčavale kolnik, a potom su ih udarila dva automobila. Dvojica pješaka umrla su na mjestu, dok su trećeg pješaka i pješakinju hitne službe prevezle u Opću bolnicu Nova gradiška gdje su im liječnici okvalificirali teške tjelesne nesreće. 

U prometnoj nesreći lakše ozljede zadobio je i putnik iz jednog automobila.

Promet bio zatvoren 

Tijela poginulih muškaraca prevezena su u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije. 

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijom. 

Južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani za sav je promet bila zatvorena od 22.10 do 1.45 sati. 

