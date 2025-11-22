Mučni detalje nesreće na A1: 'Ilija se počeo gušiti, plamen je zahvatio lice vozaču'

Dopredsjednik NK Uskok Klis, Igor Vrvilo, za Slobodnu Dalmaciju je opisao detalje strašne nesreće koja se dogodila u petak nešto prije 22 sata, a u kojoj su članovi kluba spasili vozača iz gorućeg automobila na A1.

Podsjetimo, vozač se osobnim automobilom zabio u autobus NK Uskok, koji je pritom lakše oštećen. Auto se nakon toga nastavio nekontrolirano kretati pa udario u vozilo Hitne pomoći, koje se ondje slučajno zateklo.

"Radilo se doslovno o sekundama. Ne znam kako bih to opisao drukčije nego kao filmske scene. Nas trojica smo uspjeli nekako u zadnji tren izvući čovjeka vani i spasiti ga. Svi me sada zovu i čestitaju, ali ono što mi je najvažnije jest da se on izvuče i prođe bez ikakvih posljedica", ispričao je Vrvilo.

Automobil je tada planuo, u njemu je bilo tri putnika i počeo se nekontrolirano širiti. Nogometaši kluba Uskok odmah su priskočili u pomoć, a među prvima su prema gorućem automobilu potrčali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković.

'Ilija se krenuo gušiti'

"Ilija je istrčao prvi jer je on bio na pomoćnom sjedalu kraj vrata autobusa. U automobilu su bile dvije cure i vozač. Cure su uspjele same izaći vani, ali vozač nije bio te sreće", rekao je Vrvilo.

Član uprave kluba, Ilija Stupalo je došao do vozača i skinuo mu je pojas, ali je plamen do tada već zahvatio veliki dio vozila.

"Ilija se tada počeo gušiti i nije ga mogao izvući. Srećom, u našem je autobusu bio vatrogasni aparat kojeg sam ja uzeo i počeo gasiti. Aparat je bio ključan. Uspio sam s njim barem malo zagušiti plamen koji je vozača već zahvatio po licu i odjeći. Tada je došao Josip koji je krenuo vaditi čovjeka i nas trojica smo nekako zajedno uspjeli u tome", ispričao je Vrvilo.

Kazao je da je plamen brzo nakon toga zahvatio cijeli automobil, a oni su vozača odnijeli na drugu stranu i pružali mu pomoć do dolaska hitnih službi.

"Iz autobusa su hitro izašli i svi ostali igrači. Djevojkama koje su bile u automobilu smo dali naše jakne kako bi im barem bilo malo toplije. Pokušao sam kasnije dobiti neke informacije o tome u kakvom su stanju njih troje. Javili su mi da su cure puštene, a da on ima teške opekline i da ga planiraju zbog toga prebaciti u Zagreb. Samo da se izvuče, to je najbitnije. Ovo što sam doživio nikad neću zaboraviti", kazao je Vrvilo.

Vozač životno ugrožen

Pomoćnik ravnatelja u zadarskoj bolnici, dr. Nediljko Jović, za RTL Danas je potvrdio da je vozač životno ugrožen i da se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja te da su suputnice puštene kući.

"One su imale lakše tjelesne ozljede i puštene su kući. Vozač, također srednjih godina, ima opekline glave i lica, kao i inhalacijske opekline (opekline dušnih putova op.a) te je na jedinici intenzivnog liječenja. Pacijent ima i opekline na leđima te na području šaka - sveukupno 20 posto opečene površine", rekao nam je dr. Jović.

Naveo je da su opekotine drugog i trećeg stupnja.

Kad se pacijent stabilizira, prebacit će ga u Traumatološku bolnicu u Zagreb. Život vozača i dalje je u opasnosti.

Neslužbeno - navodno su putnici u automobilu zaposlenici jedne tvrtke koji su se vraćali s team buildinga.

Oglasila se policija

Iz policije su kazali da se autobus nogometnog kluba zaustavio na kolniku zbog zabrane prometovanja preko Masleničkog mosta. Tada je naišao 46-godišnji vozač automobila varaždinskih registracija koji ga je htio preteči, a da se pritom nije uvjerio u sigurnost.

Stražnjim dijelom svog automobila vozač je naletio na sanitetsko vozilo zadarskih registracijskih oznaka koji je vozio 61-godišnjak, a u vozilu je bilo još dvoje putnika - 42-godišnjakinja i 77-godišnjak.

"Uslijed udara automobil varaždinskih registarskih oznaka udara u zaštitnu ogradu gdje dolazi do zapaljenja vozila, a vozilo saniteta se odbija i udara u prednji dio autobusa", objavila je policija.

