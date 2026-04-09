Dijete u Šibeniku palo s električnog romobila: 'Ozljede su teške, u bolnici je'

U padu s električnog romobila u srijedu poslijepodne u Šibeniku je ozlijeđeno dijete koje je zadržano na bolničkom liječenju, izvijestila je policija podsjećajući da električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.

U policiji kažu da se nesreća dogodila kada je dijete prije navršenih 14 godina vozilo električni romobil kolnikom ulice iako je bilo dužno kretati se površinom namijenjenom za kretanje pješaka, odnosno uzdignutim betonskim nogostupom.

Izlaskom iz lijevog nepreglednog zavoja nije prilagodilo brzinu kretanja električnog romobila osobinama ceste te stanju vozila, uslijed čega je izgubilo nadzor nad upravljačem te palo na kolnik. U Općoj bolnici u Šibeniku djetetu su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju. Kako dijete mlađe od 14 godina ne odgovara za počinjeni prekršaj, zbog propusta dužnosti skrbi, za prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama odgovarat će roditelj, kažu u policiji.

Policija objavila upozorenje

Policijska uprava šibensko-kninska je u povodu ove nesreće objavila upozorenje u kojem se, među ostalim, ističe da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 "kubika" ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.

"Romobilima koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću do 25 km/h sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura. Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećamo da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina", kažu u policiji.

Podsjećaju i da vozači romobila na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu te da su dužni kretati se biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.

