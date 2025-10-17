Detalji povijesne zapljene: Cigarete vrijede 4,2 milijuna eura, pazite iz koje su države

Teretno vozilo izdvojeno u četvrtak na Bregani deklarirano je da prevozi PVC folije, no u brodskom kontejneru bile su i ilegalne cigarete iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vrijednosti 4,2 milijuna eura, izvijestili su u petak iz Carinske uprave o detaljima jedne od najvećih zapljena duhana u Hrvatskoj.

"Konkretno, riječ je o 14 milijuna komada cigareta, odnosno 695.500 kutija koje su se nalazile u brodskom kontejneru od 40 stopa. Preliminarna procjena ukazuje na tržišnu vrijednost od 4,2 milijuna eura, dok se po pitanju zakinutih javnih davanja radi o oko 2,2 milijuna eura trošarine, odnosno oko 420.000 eura carine te milijun i 148.000 PDV-a", naveo je pomoćnik ravnatelja Carinske uprave Tihomir Žegrec. To je svakako značajna zapljena, jedna od najznačajnijih, naglasio je.

Otkrili ga carinici

Pokušaj krijumčarenja na graničnom prijelazu Bregana otkrili su carinici Službe za mobilne jedinice Zagreb, koji su u četvrtak poslijepodne izdvojili teretno vozilo kojim je upravljao hrvatski državljanin (1986. godište), a u kojem su kao deklarirana roba bile navedene PVC folije.

Foto: Carinska Uprava

"Služba za mobilne jedinice Zagreb je u sklopu redovitog zaustavljanja teretnog prometa izdvojila teretno vozilo koje je prevozilo brodski kontejner. Na temelju sustava analize rizika i uz upotrebu službenog psa za detekciju duhana i duhanskih proizvoda izvršen je pregled te je utvrđeno da pas pozitivno reagira na sadržaj u istome. Cigarete su bile sakrivene iza prva dva reda PVC folija", izjavio je na konferenciji za medije Dario Kardum, voditelj Službe za mobilne jedinice Zagreb.

Krijumčarene cigarete u brodskom kontejneru stavljene u teretno vozilo u Rijeci

Riječ je o Platinum Seven i Omega cigaretama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koje nisu bile označene markicama Republike Hrvatske ni bilo koje druge zemlje članice EU, a koje su u brodskom kontejneru stavljene u teretno vozilo u Rijeci i preko Zagreba trebale ići dalje prema Sloveniji.

Foto: Carinska Uprava

"U slučaj je bila uključena i inspekcija cestovnog prometa, koja je i iz svoje nadležnosti utvrdila prekršaje jer je vozač uništavao podatke s tahografa o svojem putovanju. Vozač je tvrdio da ne zna koji je sadržaj kontejnera ni kako je tu dospio te da je smatrao da prevozi deklariranu robu. Stavlja mu se na teret kazneno djelo izbjegavanje carinskog nadzora za što je predviđena kazna zatvora do pet godina, s tim da ćemo mi inzistirati i na novčanoj kazni kojom bi se nadoknadio dio štete po Državni proračun", ističu iz Carinske uprave.

Napominju kako su generalno zadovoljni rezultatima koje ostvaruju po pitanju borbe protiv crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda, posebice jer je Hrvatska, kako kažu, pod stanovitim pritiskom s obzirom na to da se nalazi na vanjskoj granici EU i ima najdužu kopnenu granicu.

"Hrvatska, a posebno Ministarstvo financija i Carinska uprava, bilježi rezultate koji su ispod prosjeka EU u smislu udjela nelegalne robe duhana i duhanskih proizvoda. Radi se o postotku ispod 5 posto. Značajna sredstva ulažemo u borbu protiv tog oblika kriminaliteta. Ovdje se radi o visoko organiziranim skupinama koje imaju dobro izračune ulazne i izlazne rizike, koje prate modalitete i rad tijela kao što su Carina i policija, no mi taj posao obavljamo jako dobro i na dobrom smo tragu da taj dio sivog ili crnog tržišta držimo pod kontrolom", naglasio je Žegrec.

