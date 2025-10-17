Jedna od najvećih zapljena u Hrvatskoj: Na Bregani presreli 13,91 milijuna komada cigareta!

Carinici Mobilne jedinice Carinske uprave na graničnom prijelazu Bregana zaplijenili su kartone s cigaretama, a riječ je o ukupno 13.910.000 komada cigareta u kutijama, što je jedna od najvećih zapljena u Hrvatsku krijumčarenih cigareta.

Kako su precizirali, ovlašteni carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Zagreb i Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage u četvrtak su na Bregani pojačano nadzirali kretanje trošarinskih proizvoda te su prilikom carinske kontrole zaustavili teretno vozilo na kojem se nalazio brodski kontejner.

Teretno vozilo i brodski kontejner pregledali su uz pomoć službenog psa za detekciju duhana i duhanskih prerađevina i opojnih droga.

Nadzorom su utvrdili da se u prostoru brodskog kontejnera nalazi ukupno 13.910.000 komada cigareta u kutijama koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija RH.