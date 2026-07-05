FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIZORI UŽASA /

Buktinja gutala zgradu u Orahovici: Građani priskočili u pomoć, jedna osoba završila u bolnici

Buktinja gutala zgradu u Orahovici: Građani priskočili u pomoć, jedna osoba završila u bolnici
×
Foto: T. Marić, K. Prišč, Grad Orahovica/Facebook

Uzrok požara za sada nije poznat, no više detalja bit će poznato nakon očevida

5.7.2026.
11:11
Dunja Stanković
T. Marić, K. Prišč, Grad Orahovica/Facebook
VOYO logo
VOYO logo

Veliki požar stambene zgrade u Orahovici koji je buknuo u noći na nedjelju stavljen je pod kontrolu, a najvažnije je da nema ljudskih žrtava, izvijestili su iz Grada u nedjelju. 

Nakon teške noći na požarištu i zahtjevne intervencije, vatrogasci DVD-a Orahovica i policija dežurali su do jutra kako bi spriječiti da se vatra ponovno razbukta. Požar je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i hitnih službi stavljen pod kontrolu. 

Jedna osoba koja je bila u stanu kada je izbio požar, prevezena je u Opću županijsku bolnicu Našice na liječničku obradu. 

Pomagali i građani

U gašenju požara koji je sinoć buknuo na stambenoj zgradi u Ulici Petra Preradovića sudjelovali su vatrogasci DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci i Javne vatrogasne postrojbe Slatina, koji su uspješno stavili požar pod kontrolu. 

Predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić priznao je da je ovo bila jedna od najzahtjevnijih intervencija: "Bilo je vrlo teško, ali najvažnije je da nema ljudskih žrtava. Hvala vatrogascima i svima koji su sudjelovali u intervenciji".

Osim pripadnika žurnih službi, u pomoć su među prvima priskočili građani. "Svojom prisebnošću, hrabrošću i nesebičnošću pokazali su ono najbolje što krasi malu sredinu, spremnost pomoći bližnjemu u najtežim trenucima", objavio je Grad na društvenim mrežama. 

Požarište je obišao gradonačelnik Milan Babac istaknuvši da Grad stoji na raspolaganju za pružanje bilo kakve pomoći. Zahvalio je vatrogascima i drugim službama koje su brzo reagirale i odradile zahtjevan posao. 

Uzrok požara za sada nije poznat, no više detalja bit će poznato nakon očevida. Čekaju se službena izvješća policije i vatrogasaca kako bi se utvrdile sve okolnosti. 

PožarZgradaVatrogasciOrahovicaIntervencija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike