Buktinja gutala zgradu u Orahovici: Građani priskočili u pomoć, jedna osoba završila u bolnici

Veliki požar stambene zgrade u Orahovici koji je buknuo u noći na nedjelju stavljen je pod kontrolu, a najvažnije je da nema ljudskih žrtava, izvijestili su iz Grada u nedjelju.

Nakon teške noći na požarištu i zahtjevne intervencije, vatrogasci DVD-a Orahovica i policija dežurali su do jutra kako bi spriječiti da se vatra ponovno razbukta. Požar je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i hitnih službi stavljen pod kontrolu.

Jedna osoba koja je bila u stanu kada je izbio požar, prevezena je u Opću županijsku bolnicu Našice na liječničku obradu.

Pomagali i građani

U gašenju požara koji je sinoć buknuo na stambenoj zgradi u Ulici Petra Preradovića sudjelovali su vatrogasci DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci i Javne vatrogasne postrojbe Slatina, koji su uspješno stavili požar pod kontrolu.

Predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić priznao je da je ovo bila jedna od najzahtjevnijih intervencija: "Bilo je vrlo teško, ali najvažnije je da nema ljudskih žrtava. Hvala vatrogascima i svima koji su sudjelovali u intervenciji".

Osim pripadnika žurnih službi, u pomoć su među prvima priskočili građani. "Svojom prisebnošću, hrabrošću i nesebičnošću pokazali su ono najbolje što krasi malu sredinu, spremnost pomoći bližnjemu u najtežim trenucima", objavio je Grad na društvenim mrežama.

Požarište je obišao gradonačelnik Milan Babac istaknuvši da Grad stoji na raspolaganju za pružanje bilo kakve pomoći. Zahvalio je vatrogascima i drugim službama koje su brzo reagirale i odradile zahtjevan posao.

Uzrok požara za sada nije poznat, no više detalja bit će poznato nakon očevida. Čekaju se službena izvješća policije i vatrogasaca kako bi se utvrdile sve okolnosti.