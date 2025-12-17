Nestvarne scene u tunelu kod Klisa: Auto na krovu, vatrogasci izvlačili ljude
Promet se odvija jednim trakom i zbog toga se u smjeru Klisa stvorila duga kolona
Teška prometna nesreća dogodila se na brzoj cesti Solin - Klis, u tunelu Klis - Kosa. Došlo je do slijetanja i prevrtanja vozila, a jedna je osoba prevezena u bolnicu, piše Dalmatinski portal. Još nije poznata težina ozljeda koje je zadobila.
Policija je dojavu zaprimila oko 12.30 sati. Osiguravaju mjesto događaja, obavit će očevid i utvrditi okolnosti.
Na intervenciji su bili i pripadnici JVP-a Split s dva vozila i šest vatrogasaca, koji su objavili i fotografije s mjesta nesreće.
Promet se odvija jednim trakom i zbog toga se u smjeru Klisa stvorila duga kolona.
