Nestvarne scene u tunelu kod Klisa: Auto na krovu, vatrogasci izvlačili ljude

Teška prometna nesreća dogodila se na brzoj cesti Solin - Klis, u tunelu Klis - Kosa. Došlo je do slijetanja i prevrtanja vozila, a jedna je osoba prevezena u bolnicu, piše Dalmatinski portal. Još nije poznata težina ozljeda koje je zadobila.

Foto: Dalmatinski portal

Foto: Dalmatinski portal

Policija je dojavu zaprimila oko 12.30 sati. Osiguravaju mjesto događaja, obavit će očevid i utvrditi okolnosti.

Na intervenciji su bili i pripadnici JVP-a Split s dva vozila i šest vatrogasaca, koji su objavili i fotografije s mjesta nesreće.

Foto: JVP Split

Foto: JVP Split

Foto: JVP Split

Promet se odvija jednim trakom i zbog toga se u smjeru Klisa stvorila duga kolona.

