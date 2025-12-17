Nove promjene u F1 rasporedu: Barcelona bi 2027. mogla izgubiti Veliku nagradu

Intenzivni pregovori između katalonske vlade i FOM-a (Formula One Management) o obnovi Velike nagrade, koja se neprekidno održava na Circuit de Barcelona-Catalunya od 1991., idu prema sustavu rotacije s drugim europskim stazama.

U ovom scenariju, Spa i Portimão mogli bi se izmjenjivati ​​s Montmelóom u narednim godinama, dok bi Madrid, bez sustava rotacije i s desetogodišnjim ugovorom (2026.-2035.), postao dom Velike nagrade Španjolske i glavnog F1 događaja u zemlji, piše Sport.

Opcija izmjeničnih utrka bila je na stolu od početka i uprava F1, američka tvrtka Liberty Media, smatrala ju je najodrživijom. Katalonska vlada inzistirala je na dugoročnom, kontinuiranom sporazumu, sličnom onome dodijeljenom Madridu, kako bi se maksimalno iskoristilo značajno ulaganje od 50 milijuna eura u poboljšanja i modernizaciju provedene na stazi od 2022. godine.

Dan nakon službene objave da će Portugal ponovno osvojiti svoju Veliku nagradu 2027. i 2028. godine, izvješće objavljeno ove srijede u La Vanguardiji tvrdi da su se Barcelona i F1 dogovorili o trogodišnjem obnavljanju ugovora u neuzastopnim godinama (2028., 2020. i 2022.), naizmjenično s Velikom nagradom Belgije na Spa-Francorchampsu, koja je u siječnju formalizirala sporazum za četiri utrke tijekom šest godina, također u naizmjeničnim godinama (2026., 2027., 2029. i 2031.).

Izvori unutar katalonske vlade potvrđuju da iako su razgovori s Liberty Media i njezinim predsjednikom Stefanom Domenicalijem u poodmakloj fazi, 'nije potpisan nikakav sporazum i dok uvjeti ne budu 100% finalizirani, neće biti nikakve objave'.

Uključene strane neslužbeno priznaju da je mogućnost da se tri utrke Velike nagrade podudaraju na Pirinejskom poluotoku 2027. (Madrid, Portimão i Barcelona) malo vjerojatna. Ako se to dogodi, Velika nagrada Barcelona-Catalunya, novi naziv za utrku 2026. (12.-14. lipnja), izgubila bi svoje izdanje za 2027. godinu, čime bi se prekinula 36-godišnja tradicija u kalendaru F1.

Fira Circuit, tvrtka koja upravlja Circuit de Barcelona-Catalunya, preuzela je upravljanje objektima, u 78% vlasništvu katalonske vlade, 1. siječnja. Ugovor je na 20 godina, iako uključuje klauzulu 2+18 koja određuje da će nakon dvije godine obje strane preispitati uvjete na temelju prihoda ostvarenih od Formule 1 i MotoGP-a. Ovo razdoblje podudara se s 2027. godinom.

Trenutni ugovori za staze:

Imola - Istekli su 2025.

Zandvoort - 2026.

Barcelona - 2026.

Las Vegas - 2027.

Singapur - 2028.

Portugal - 2028. (utrke 2027. i 2028.)

Meksiko - 2028.

Japan - 2029.

Azerbajdžan - 2030.

Brazil - 2030.

Abu Dhabi - 2030.

Saudijska Arabija - 2030.

Austrija - 2030.

Kina - 2030.

Belgija - 2031. (utrke 2026., 2027., 2029. i 2031.)

Monza (Italija) - 2031.

Kanada - 2031.

Monako - 2031.

Katar - 2032.

Mađarska - 2032.

Velika Britanija - 2034.

Austin - 2034.

Madrid - 2035.

Bahrein - 2036.

