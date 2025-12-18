Rodila Matea Vanjorek: Hrvatski Kardashiani postali bogatiji za još jednog sina neobičnog imena

Hrvatska influencerica i vlogerica Matea Vanjorek (39), majka pjevačice i influencerice Ellen Vanjorek (16), podijelila je sretnu, ali i dramatičnu vijest sa svojim brojnim pratiteljima.

U četvrtak, 18. prosinca, na svijet je stiglo njezino četvrto dijete i ujedno treći sin, dječak Marlon, a influencerica je u emotivnoj objavi otkrila detalje napetog poroda koji je, srećom, imao sretan završetak.

Matea je na svom Instagram profilu objavila dirljive fotografije iz Petrove bolnice u Zagrebu. Na jednoj fotografiji maleni Marlon drži majčin prst, dok ga na drugoj Matea nježno ljubi, vidno iscrpljena, ali presretna. Ipak, opis ispod fotografija otkrio je da dolazak prinove nije protekao bez komplikacija.

"Bilo je jako stresno"

"Bilo je jako stresno. Došli na ctg, a beba bez baš nekih znakova, kakav strah opisati vam ne mogu", napisala je Matea, otkrivajući da je zbog zabrinjavajućeg stanja bio potreban hitan carski rez. Srećom, sve je prošlo u najboljem redu. "Na kraju sve dobrooo. Bože, hvala ti. Stigla je naša bebica", dodala je uz zahvalu. Otkrila je i puno ime sina, Marlon (Joshua), te datum rođenja, 18. prosinca.

Proširenje obitelji Vanjorek i podrška pratitelja

Matea Vanjorek, koja je po struci cvjećarka, postala je jedna od najpopularnijih hrvatskih obiteljskih vlogerica. Njezin sadržaj na Instagramu, TikToku i YouTube kanalu "VanjorekFamily" prati stotine tisuća ljudi koji uživaju u iskrenom prikazu svakodnevice njezine obitelji. Dolazak malenog Marlona s nestrpljenjem se iščekivao, a Matea je tijekom trudnoće redovito dijelila novosti.

Sada se on pridružio starijoj braći i sestri: Ellen, Raulu i Nicolasu, čime je obitelj Vanjorek postala bogatija za još jednog člana. Ispod objave o rođenju nanizale su se stotine komentara podrške i čestitki. "Čestitam od srca", "Jako je sladak", "Čestitke cijeloj obitelji", samo su neke od poruka koje su joj uputili oduševljeni pratitelji.

Iako je porod bio ispunjen strahom i neizvjesnošću, priča Matee Vanjorek dobila je najljepši mogući epilog. Dolazak sina Marlona unio je neizmjernu radost u obitelj, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju nove objave i dogodovštine sada šesteročlane obitelji Vanjorek.

