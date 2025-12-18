Kad se spoje glazba i dizajn: Studentica i DJ-ica redizajnirala glazbenu novinarsku nagradu

Pripreme za peto izdanje Glazbene novinarske nagrade Elector u punome su jeku, a elektronička glazbena scena s nestrpljenjem iščekuje završnicu još jedne godine bogate inovacijama, novim imenima i snažnim klupskim trenucima. Prije nekoliko dana stručni žiri završio je prvi krug glasanja, u kojem su predloženi najistaknutiji umjetnici, DJ-evi i producenti koji su, prema njihovom mišljenju, obilježili elektroničku 2025. godinu. Slijedi drugi krug glasanja, u kojem će se odlučiti tko će ponijeti kući prestižnu statuu nagrade Elector – priznanja koje se profiliralo kao jedno od najvažnijih u svom žanru na domaćoj sceni.

Peto izdanje Electora održat će se 13. veljače 2026. godine u zagrebačkom klubu Peti kupe, gdje će se, uz dodjelu nagrada, održati i veliki party posvećen slavljenju domaće elektroničke glazbene scene. Ovogodišnje izdanje donosi i nekoliko važnih novosti – osim promjene kluba u kojem se održava dodjela, Elector se predstavlja i u novom vizualnom identitetu, izvještava Hrvatski glazbeni savez Unison.

Redizajn kao tema završnog rada

DJ-ica Arya P potpisuje novi vizual Electora: Glazbena novinarska nagrada u svježem izdanju za petu dodjelu Za osvježeni vizualni smjer zaslužna je 22-godišnja Arya Perišić, studentica Grafičkog fakulteta u Zagrebu te jedna od nominiranih DJ-ica za nagradu Elector prošle godine. Arya je redizajn vizualnog identiteta Electora razvila kao temu svog završnog rada na preddiplomskom studiju pod nazivom „Redizajn vizualnog identiteta Glazbene novinarske nagrade Elector“.

Foto: Valerio Baranović

„Temu za završni rad dobila sam nakon svoje nominacije u kategoriji New Selector 2024. godine na nagradi Elector. Još prije same nominacije znala sam da ću se baviti redizajnom za završni rad, ali nisam imala jasnu ideju čega. S obzirom na nominaciju, bila sam u bliskom kontaktu sa svim Elector promo materijalima – od flyera i objava za nominacije, do tiskanih materijala i dizajna na LED ekranima tijekom same dodjele. Detaljno sam proučila postojeće materijale, posebno one na društvenim mrežama, jer sam se njima najviše bavila u radu, te sam krenula s analizom trenutnog vizualnog identiteta Glazbene nagrade Elector. Imala sam divnu mentoricu, profesoricu Dariu Mustić s Grafičkog fakulteta, koja me stručno i predano vodila kroz cijeli proces pisanja i izrade rada“, istaknula je Arya. Mlada DJ-ica i dizajnerica svoj je završni rad uspješno obranila u rujnu ove godine, uz izvrsne ocjene i pohvale stručnog povjerenstva.

Novi logotip, nove boje

„Kao i svake godine u ovo vrijeme, osim što se veselimo blagdanima kao i svekoliko pučanstvo, nestrpljivi smo i da saznamo tko će se naći među potencijalnim dobitnicima nagrada Elector za 2025. Kao autor dosadašnjeg logotipa i vizualnog identiteta nagrade, posebno me veseli što se mlada dizajnerica i studentica na Grafičkom fakultetu, Arya Perišić, odlučila posvetiti njihovom redizajnu, u svom završnom radu. Njeno rješenje se odlikuje svježinom odabranog kolorita i logotipom koji je istinski ''remiks'' originala“, rekao je Arsen Pavešić, direktor nagrade Elector.

Foto: Arya P

Podsjetimo, nagradu Elector pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent događanja je Peti kupe, dok je organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez. Elector iz godine u godinu potvrđuje svoju ulogu ključne platforme za prepoznavanje i valorizaciju domaće elektroničke glazbene scene, spajajući glazbu i zajednicu u jedinstveno iskustvo.