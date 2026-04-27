Znate li zašto neki drže kovanice na Wi-Fi routerima? Eto pojašnjenja ima li to ikakvog smisla

Zašto se preporučuje staviti kovanicu na Wi-Fi router i je li to uopće pametno?

Na društvenim mrežama i tehnološkim forumima ponovno je oživio stari internetski mit: tvrdnja da postavljanje obične kovanice na Wi-Fi router može pojačati signal i poboljšati brzinu interneta.

Ideja je primamljiva jer nudi jednostavno i besplatno rješenje za čest problem slabe veze, međutim stručnjaci su jednoglasni u ocjeni da ovaj trik ne samo da nema mjerljivog učinka, već s vremenom može i oštetiti uređaj.

Teorije koje stoje iza popularnog mita

Upornost ovog savjeta leži u dvije naizgled uvjerljive, ali netočne teorije. Prva tvrdi da metalna svojstva kovanice djeluju kao pomoćna antena ili reflektor koji može preusmjeriti i pojačati Wi-Fi signal.

Druga teorija sugerira da kovanica odvlači toplinu s unutarnjih komponenti routera djelujući kao hladnjak koji stabilizira rad uređaja pod velikim opterećenjem.

Iako obje ideje na prvi pogled zvuče kao da imaju temelja u fizici, stvarnost bežične komunikacije znatno je složenija. Postoji i treće, mnogo jednostavnije objašnjenje koje jedino ima praktičnu vrijednost: kovanica služi kao uteg koji sprječava da lagani routeri skliznu s glatkih površina zbog napetosti kabela.

Naravno, to nema nikakve veze s poboljšanjem internetskih performansi. Svako poboljšanje koje korisnici primijete nakon primjene ovog trika vjerojatnije je posljedica normalnih fluktuacija u mreži ili ponovnog pokretanja routera, a ne prisutnosti kovanice.

Znanstvena stvarnost: Zašto kovanica ne može utjecati na signal

Kućni routeri rade na dvije frekvencijske vrpce: 2,4 GHz, koja ima veći domet i bolje prodire kroz zidove, te 5 GHz, koja nudi veće brzine na manjim udaljenostima, piše portal IDR.

Da bi se utjecalo na elektromagnetske valove na ovim frekvencijama, potreban je precizno projektiran vodljivi element čije su dimenzije, oblik i položaj prilagođeni specifičnoj valnoj duljini. U slučaju Wi-Fija, valne duljine mjere se u centimetrima.

Dizajn antena je specijalizirano inženjersko područje. Antena nije bilo koji komad metala u blizini odašiljača; to je fino podešena komponenta koja pretvara električne signale u elektromagnetske valove.

Obična kućanska kovanica premalena je i električki neoptimizirana da bi proizvela bilo kakav koristan učinak na distribuciju signala. Pasivno sjedeći na plastičnom kućištu, ona nema potrebnu vezu s unutarnjim krugovima routera i ne može sudjelovati u procesu odašiljanja.

Stvarni rizik: Blokiranje ventilacije i pregrijavanje

Ako trik s kovanicom ima ikakav stvarni učinak na rad routera, stručnjaci kažu da je taj učinak negativan. Većina kućnih routera oslanja se na pasivno hlađenje kroz ventilacijske otvore na kućištu.

Unutarnji procesori, radijska pojačala i strujni krugovi neprestano stvaraju toplinu koju je potrebno odvesti u zrak. Postavljanje bilo kojeg predmeta, uključujući kovanicu, na gornju ploču može blokirati te ključne ventilacijske putove.

Kada unutarnja temperatura prijeđe projektirane pragove, routeri se često štite smanjenjem snage odašiljanja, usporavanjem procesora ili kratkim gašenjem radija.

Korisnici koji primijete povremena usporavanja ili prekide veze nakon isprobavanja trika s kovanicom možda zapravo doživljavaju posljedice pregrijavanja, a ne pojačanje signala.

Kronično pregrijavanje također može skratiti životni vijek komponenti, pretvarajući bezopasni mit u stvarni trošak popravka. Nadalje, mrežni inženjeri savjetuju da se područje oko routera drži čistim od metalnih predmeta jer oni mogu nepredvidivo reflektirati i raspršiti radio valove.

Što zaista poboljšava kućni Wi-Fi

Umjesto oslanjanja na mitove, postoji nekoliko provjerenih metoda za poboljšanje kućne bežične mreže. Najvažniji faktor koji korisnik može kontrolirati jest pozicioniranje routera.

Centralni, povišeni položaj, bez fizičkih prepreka poput zidova i namještaja, daje značajno bolje rezultate od bilo kakvog improviziranog rješenja. Razlika između dobro postavljenog routera i onog skrivenog iza televizora ili u ormaru može biti dramatična.

Stručnjaci kao loše lokacije redovito ističu kuhinje, gdje mikrovalne pećnice i drugi uređaji stvaraju elektromagnetske smetnje, te blizinu velikih metalnih objekata poput hladnjaka ili ormara za spise koji apsorbiraju ili reflektiraju signal. Pravilnim postavljanjem uređaja postići ćete stabilniju i bržu vezu, što je cilj koji se ne može dosegnuti stavljanjem kovanice na njegovo kućište.