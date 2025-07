Zamalo se s borbenim zrakoplovom zabio u gledatelje na plaži, spriječio je tragediju u zadnji čas!

Neimenovani pilot španjolskog ratnog zrakoplovstva uspio je u nedjelju u Gijonu u posljednji trenutak 'ukrotiti' svoj zrakoplov i na taj način spriječiti sigurnu tragediju u kojoj bi stradali brojni ljudi.

Opasan manevar izazvao je opći šok tijekom priredbe na sjeveru Španjolske, koja je okupila oko 300 tisuća zaljubljenika u takvu vrstu manifestacija.

Snimke svjedoče da je pilot zrakoplova F/A-18 Hornet izveo oštar okret udesno uoči prilaska plaži, što je dovelo do toga da se mlažnjak gotovo u sekundi spustio nisko iznad valova.

Kako to prenosi portal The War Zone, na taj je način pilot vjerojatno sasvim nehotice istaknuo jednu od najznačajnijih kvaliteta Horneta, a to je sposobnost tog borbenog zrakoplova da usmjeri nos pod ekstremnim kutovima napada (visoka alfa), posebno tijekom manevara pri manjim brzinama.

"Da nije bilo sposobnosti F/A-18 da to učini, pilot i brojni ljudi u publici najvjerojatnije ne bi preživjeli. Da se mlažnjak zabio u plažu, to bi dovelo do ogromne katastrofa", naveli su autori članka na navedenom portalu.