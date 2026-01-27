Sestra ponajboljeg igrača na rubu suza u trenutku velike drame s njenim bratom

U FOKUSU /

Zvonimir Srna je pri rezultatu 7-9 za Hrvatsku protiv Slovenije, u ključnoj utakmici Europskog rukometnog prvenstva za našu selekciju, u 18.30 minuti, pao na parket i udario se u koljeno. To se dogodilo pri jednom duelu s igračem Slovenije. Zvone je ostao ležati na tlu, a tada je kamerman pokazao tribine i Srninu sestru Antonelu. Antonela je u tom trenutku bila zabrinuta. No, njena briga je bila opravdana. Srna je zbog ozljede, u suzama, napustio teren.

