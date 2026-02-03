Već 15 godina smijemo se uz komnetare! Mareković nam otkrio sve o satiri koja mnogima uljepšava dan

Komnetari autora Siniše Marekovića već su 15 godina svakodnevno nezaobilazan dio portala Net.hr i redovito uspijevaju izmamiti osmijehe na licima čitatelja. Njegove prepoznatljive, duhovite i često urnebesne političke fotografije na poseban način komentiraju društvenu i političku stvarnost.

Zahvaljujući tom specifičnom stilu, komnetari su s vremenom prerasli u kultnu podrubriku Webcafea, koju brojni čitatelji doživljavaju kao svakodnevnu dozu satire i opuštanja, ali i kao ogledalo aktualnih događanja. Upravo ta sposobnost da ozbiljne teme prikaže kroz humor jedan je od razloga njihove dugovječnosti i popularnosti.

Povodom 15. obljetnice komnetara razgovarali smo sa Sinišom Marekovićem, koji nam je otkrio kako su izgledali sami počeci, kakve su reakcije publike, ali i kakvi su mu planovi za budućnost.

Krenulo je spontano

Osvrnuvši se na 15 godina rada, progovorio je o velikoj količini posla i kontinuiranom angažmanu koji stoje iza nastanka komentara.

"U Hrvatskoj je uvijek na neki način zanimljivo, ali s obzirom na to da sada živimo u vrlo intenzivnim političkim vremenima, stvarno ne fali inspiracije. Ima malo sušnih razdoblja, ima i intenzivnijih, ali sve u svemu, mogu reći da sam zadovoljan što živim tu gdje živim i ponosan sam na posao koji radim, jer da živim u Skandinaviji, vjerojatno ne bih imao toliko posla", rekao nam je.

Prisjetio se i samih početaka te otkrio kako je sve zapravo krenulo potpuno spontano.

"Krenulo je slučajno na predsjedničkim izborima 2000. godine. Mislim da je bila deveta godina otkako se kandidirao Ivo Josipović, kada je i pobijedio. Tada sam njegov plakat, na kojem je pisalo 'Pravda', promijenio u 'Dosada' jer je bio jako nezanimljiv. Nakon tog plakata došla je i druga fotomontaža, i treća, kako sam veliki fan nekadašnjeg Feral Tribunea i njihovih naslovnica.

Nekako sam nastavio taj svojevrsni tribut tradiciji političkih satiričnih fotomontaža i to se na kraju pretvorilo u komnetar. I evo, sada već 15 godina to traje", istaknuo je.

Foto: Siniša Mareković

Vrijeme izrade i uspješnost komentara

S obzirom na preciznost i razinu detalja vidljivu na njegovim fotografijama, lako je zaključiti da u njihov nastanak ulaže mnogo vremena. Ipak, kako sam ističe, sve ovisi o samoj fotografiji - neke zahtijevaju dugotrajan rad i strpljenje, dok druge nastaju znatno brže.

"Nekad sliku napravim za pet minuta, ako treba samo dodati nekakav tekst, a nekad traje i po nekoliko sati dok se sve ne složi na svoje mjesto. Često se dogodi da nešto napravim, pa nisam zadovoljan i onda krenem ispočetka. Tako da slobodno mogu reći da izrada traje od deset minuta do tri sata", dodao je.

Komnetari su se s vremenom pokazali iznimno uspješnima, a postignutim rezultatima vrlo je zadovoljan i sam Mareković. Kako ističe, ponekad ga čak iznenadi koliko je ljudi zapravo upoznato s njegovim radom.

"Jako sam zadovoljan. Puno ljudi zna za komentare i prati ih, čak i neki za koje ne bih rekao da ih prate. Često mi se jave ljudi s kojima sam povremeno u kontaktu i kažu mi da redovito prate rubriku. Ne komuniciramo o tome, pa me zna iznenaditi. Dogodi mi se i da upoznam neku osobu koja mi kaže: 'Da, čula sam za tebe jer te pratim na portalu Net.hr.' Moram priznati da sam jako zadovoljan dosegom i količinom pregleda svakog dana", ustvrdio je.

Foto: Siniša Mareković

Negdje ipak povlači granicu

Ne izbjegava nijednu temu jer su svi njegovi komnetari vezani uz aktualna događanja, no priznaje da ipak postoje određene granice u koje se svjesno ne želi upuštati.

"Mislim da ću rado obraditi svaku temu koja ima neku poruku i društveni značaj. Naravno, nikad neću biti dio nekakvih osobnih političkih igrica ili skupljanja bodova. Komnetare radim iz vlastitog viđenja društvenih situacija u trenutku kada nastaju. Je li riječ o sportu, kao što je, recimo, sad ovo s rukometašima, ili je samo politika, nije bitno, ali mora biti riječ o temi od javnog značaja da bi završila u komnetaru.

To je jedini uvjet. Što se tiče granica dobrog ukusa, svi ih imamo, ali one su individualne, od čovjeka do čovjeka", priznao je.

Foto: Siniša Mareković

Tisuće fotografija, jedna ipak posebna

Iako godišnje napravi oko 360 komentara, što se kroz 15 godina pretvorilo u uistinu impresivan broj, jedan mu je ipak ostao posebno urezan u pamćenje. Riječ je o komnetaru posvećenom nekadašnjem hrvatskom izborniku Igoru Štimcu, koji je tijekom kvalifikacijske utakmice 2013. godine između Hrvatske i Srbije za Svjetsko prvenstvo 2014. postao glavna tema zbog krunice koju je, u trenucima velike napetosti, držao u rukama.

"Postoji jedna slika, ne znam zašto mi je baš ona ostala u pamćenju. Tadašnji izbornik Igor Štimac rekao je da stalno nosi krunicu oko vrata, a tadašnji trener Dinama bio je Kruno Jurčić. Napravio sam fotomontažu na kojoj Igor nosi malog Krunu kao krunicu oko vrata. Bilo je toliko blesavo i bizarno da je ispalo smiješno. Ljudi su mi govorili da im je to bilo užasno smiješno, možda zato što je bila vrlo vizualno upečatljiva, a manje zbog same poruke ili teksta.

Napravio sam pet, šest, možda i deset tisuća slika, više ih ni ne brojim. Ako uzmemo u obzir da je to oko 360 slika godišnje, puta 15 godina, stvarno mi je teško izdvojiti jednu", rekao nam je.

Foto: Siniša Mareković

Dobre reakcije, ali i oštre kritike

Osvrnuo se i na reakcije publike na društvenim mrežama, istaknuvši kako, uz brojne pozitivne komentare i podršku, uvijek ima i onih koji ne štede kritike.

"Uvijek ima kritika ljudi koji se ne slažu s mojim stavovima. Kad radim protiv HDZ-a, javljaju se desni, kad radim protiv SDP-a, javljaju se lijevi. No uvijek pokušavam zadržati dozu dobre satire i dobrog ukusa. Čak mi se u jednom trenutku htio ispričati i jedan visokopozicionirani HDZ-ov dužnosnik, uz napomenu da, bez obzira na to koliko obrađujem Plenkovićev HDZ, nikad ne prelazim granicu dobrog ukusa. Pretpostavljam da to tako doživljava i vrh vlasti. Možda je to znak da nisam dovoljno oštar - tko zna, nikad nitko nije u potpunosti zadovoljan", ispričao je.

U ovih 15 godina najviše ga ispunjava činjenica da se dio publike upravo kroz njegove komnetare informira o aktualnim događanjima, ali se pritom i nasmije. Posebno ga vesele povratne reakcije čitatelja.

"Ponosan sam na to što je satira u Hrvatskoj, uz rijetke iznimke, jako dobro prihvaćena. Drago mi je što ljudi kroz političku satiru dolaze do informacija o temama za koje možda inače ne bi čuli. Često se događa da ljudi prvo vide moju sliku, a zatim idu provjeriti na što se ona odnosi. Postoji ona izreka da je satira poput tablete šećera koja pomaže da vijesti ne budu toliko gorke. Ljudi lakše probave teške teme kada su ispričane kroz humor.

Iznimno mi je drago kada mi ljudi kažu: 'Ujutro pijem kavu, pogledam tvoju sliku i nasmijem se - odmah mi je dan ljepše počeo.' To mi je stvarno jako lijepo za čuti", istaknuo je.

Foto: Siniša Mareković

Želje za budućnost komentara

Marekovićevi komnetari u ovih su 15 godina postali sinonim za dobru atmosferu, spontani humor i rečenice koje se pamte. Dok već godinama uspješno zabavlja gledatelje diljem Hrvatske, sada ima želju i napraviti nešto novo što bi privuklo sve obožavatelje komnetara.

"Iskreno, nemam neke velike planove. Ovo nije rubrika koja se može razvijati u bezbroj smjerova jer je čvrsto vezana uz Hrvatsku. Ono što bih volio jest da potraje još neko vrijeme. Možda bih volio napraviti izložbu, staviti sve te komentare na jedno mjesto kako bi se ljudi mogli prisjetiti što je bilo nekad, a što je danas. Volio bih da ljudi i dalje prate i smiju se tim bedastim forama koje nam naši političari serviraju svaki dan. A ja ću, nadam se, još neko vrijeme biti ta osoba koja će te fore servirati i donositi ujutro za konzumaciju uz jutarnju kavu", zaključio je Mareković.

Petnaest godina kontinuiteta, tisuće fotomontaža i bezbroj reakcija čitatelja potvrđuju da je komnetar postao puno više od obične rubrike. Kroz humor, ironiju i precizan komentar stvarnosti, Mareković je uspio zadržati svježinu i relevantnost, čak i u vremenima kada su teme sve ozbiljnije.

Ako želite biti među prvima koji će svakoga dana dobiti novu dozu satire i aktualnog komentara, prijavite se na besplatni newsletter Net.hr-a.