Svećenik tijekom propovijedi objavio da mijenja spol: 'Prestajem se pretvarati'

Pastor iz New Yorka Phil Phaneuf (51) u nedjelju je iznenadio vjernike u župi Jedinstvene metodističke crvke (UMC) North Chili nakon što je objavio da prolazi tranziciju u ženu i da će od sada koristiti zamjenice ona/njoj, javlja Daily Mail.

"S radošću mogu objaviti da prolazim tranziciju. Potvrđujem i svim govorima da sam transrodna osoba", poručio je Phaneuf za oltarom dok je nosio dugin šal.

'Prestajem se pretvarati'

Izjavio je da će se odsada zvati Phillippa Faye Phaneuf, ali da će i dalje koristiti titulu "velečasni Phil". "Bolje je reći da ne postajem žena, već se prestajem pretvarati da sam muškarac", dodaje Phaneuf.

Vjernicima je poručio da oko tri mjeseca prolazi kroz hormonsku terapiju, ali je jasno istaknuo da će se tranzicija očitovati jedino u fizički promjenama - predanost Isusu Kristu i službi ostat će nepromijenjena.

Roditelji ne podržavaju

Objava je iznenadila crkvu North Chili, u kojoj Phaneuf propovijeda od 2019. godine. Isto tako, propovijed se munjevito proširila internetom, ali Phaneuf tvrdi da ga UMC apsolutno podržava u odluci da izađe u javnost.

A Methodist pastor from Rochester, New York, shocked her congregation after publicly announcing she is a transgender woman during a service. Pastor Phil Phaneuf — now transitioning and adopting new pronouns — said her parents “do not support” her decision. pic.twitter.com/H6vYmb0BWZ — New York Post (@nypost) December 2, 2025

Međutim, takvu podršku nije dobio od vlastitih roditelja. "Jesu li moji roditelji u redu s ovim? Apsolutno nisu. Poslali su mi poruku i tražili me da svima kažem da me ne podržavaju. Odabrali su svoja uvjerenja i vjerovanja umjesto da podrže dijete", navodi Phaneuf.

Podsjetimo, iako mnogi kršćani homoseksualnost i transrodnost smatraju grijehom, UMC, koja broji oko 12,5 milijuna članova diljem svijeta, posljednjih je godina postala otvorenija. Tako je Generalna konferencija, najviše zakonodavno tijelo UCM-a, u svibnju prošle godine donijela odluku o uklanjaju zabrane za imenovanje LGBTQ+ članova u svećeničku službu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svećenik i povjesničar za RTL Danas o značaju papinog posjeta Libanonu: 'To je stjecište kultura