Odbjegle časne smiju ostati u samostanu ako se 'skinu' s mreža, ali kad vidite objave - to bi bio 'grijeh'

Tri austrijske časne sestre u 80-ima koje su pobjegle iz Doma za starije osobe u kojem su bile smještene dobile su obavijest da mogu ostati u svom bivšem samostanu "do daljnjega". Međutim, crkvene vlasti postavile su im jedan uvijet - da prestanu stavljati objave na društvenim mrežama, piše BBC.

Sestra Bernadette (88), sestra Regina (86) i 82-godišnja sestra Rita posljednje su tri časne sestre u samostanu Kloster Goldenstein u Elsbethenu, nedaleko od Salzburga. Tri časne sestre kažu da su protiv svoje volje izvedene iz samostana u prosincu 2023. U rujnu su se ponovno uselile uz pomoć bivših učenika i bravara, što je razljutilo crkvene dužnosnike.

Poglavar časnih sestara, prorektor Markus Grasl iz opatije Reichersberg, pozvao ih je da se vrate u Dom, rekavši da je njihova odluka o povratku u samostan "potpuno neshvatljiva".

Zvijezde medija i mreža

Odbjegle časne sestre, postale su zvijezde u svjetskim medijima i na mrežama. Organizirale su bijeg iz staračkog doma u koji ih je, protiv njihove volje, smjestila župa prije dvije godine jer, tvrde, samostan više nije prikladno mjesto za nemoćne sestre. One se - ne bi složile.

"Odveli su nas, a ništa nam nisu rekli, nisu nam dali nikakve informacije! Bilo je jednostavno užasno! Jesmo li ikada mogli zamisliti da ćemo biti ovako izdane? Nikada!“ rekla je Bernadette, časna sestra iz Salzburga.

Vratile su se u svoj samostan - koji nema ni vode ni struje, a dočekala ih je promijenjena brava na ulazu. Svojim potezom su prilično razljutile župu - ali građani Salzburga su im pomagali. Nosili im hranu, odlazili u trgovinu, a posjećivali su ih i liječnici.

"Ovdje se osjećamo kao doma. Vratile smo se kući!“ rekla je u rujnu sestra Rita i dodala:

"Sad će nas vjerojatno nazvati buntovnim Augustinkama".

Objavljuju videozapise

Časne sestre svakodnevno objavljuju videozapise svakodnevnog života. Na njima su časne sestre na molitvi ili ručku, a uključuju i vježbe sestre Rite koja je dobila par boksačkih rukavica. Časne sestre prikupile su gotovo 100.000 pratitelja na Instagramu i nekoliko tisuća na Facebooku. Nakon tri mjeseca, crkvene vlasti su popustile.

Glasnogovornik prorektora, Harald Schiffl, rekao je austrijskoj tiskovnoj agenciji APA da časne sestre zasad mogu ostati, ali samo pod određenim uvjetima. To uključuje odustajanje od aktivnosti na društvenim mrežama.

Crkveni dužnosnici također žele da časne sestre osiguraju da zatvoreni dio samostana više neće biti dostupan osobama koje ne pripadaju redu. Zauzvrat će im biti dopušteno da ostanu i da im svećenik pruži medicinsku skrb i duhovnu podršku. Časne sestre još nisu pristale na uvjete.

"Sada je na sestrama", rekao je Harald Schiffl.

Većinu života provele u samostanu

Tri časne sestre provele su veći dio svog života u dvorcu Goldenstein, dvorcu koji je od 1877. bio samostan i privatna djevojačka škola. Škola, koja je počela primati dječake 2017., još uvijek radi.

Sestra Bernadette i sama je pohađala školu, došavši kao tinejdžerica 1948. Jedna od njezinih kolegica učenica bila je austrijska glumica Romy Schneider, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda 1960-ih i 70-ih. Sestra Regina stigla je u samostan 1958., a sestra Rita 1962.

Sve tri časne sestre nastavile su raditi u školi kao učiteljice dugi niz godina. Sestra Regina bila je ravnateljica. No broj časnih sestara se smanjio. Godine 2022. zgradu je preuzela Nadbiskupija Salzburg i Opatija Reicherberg, augustinski samostan.

Prorektor Markus Grasl iz Opatije Reichersberg postao je poglavar časnih sestara, a zajednica je službeno raspuštena početkom 2024. Preostalim časnim sestrama dodijeljeno je doživotno pravo boravka, sve dok im to dopuštaju zdravlje i mentalne sposobnosti. U prosincu 2023. donesena je odluka o njihovom premještaju u katolički dom za starije i nemoćne, gdje su bile nesretne. Početkom rujna, sestra Bernadette, sestra Rita i sestra Regina vratile su se natrag, uz pomoć skupine bivših učenica.

"Prije nego što umrem u tom Domu, radije bih otišla na livadu i tako ušla u vječnost", rekla je sestra Bernadette.

