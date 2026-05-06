Sve više ih je u Hrvatskoj: Filipinke otkrile koliko morate zarađivati da bi vas smatrale bogatim

Vjerovali ili ne, u Hrvatskoj danas živi i radi preko 17 tisuća Filipinaca te se uglavnom dobro snalaze. Mnogi od njih već sasvim solidno barataju našim jezikom, a neki među njima ističu da razmišljaju i o dugoročnom ostanku.

Zašto odlaze iz svoje domovine trbuhom za kruhom jasno dočaravaju njihove prosječne plaće koje se kreću između 280 i 320 eura, pa sve ukazuje na to da će ih s narednim godinama u Lijepu našu doći još.

A da su im naše plaće primamljive, potvrdio je i bloger JulianGlobalDating, koji je napravio anketu s Filipinkama te ih upitao koliko netko mora mjesečno zarađivati na Filipinima da bi ga se smatralo bogatim.

Jedna od sugovornica mu je otkrila da bi to bio iznos od stotinu tisuća filipinskih peza (1400 eura) te je pritom napomenula kako bi to bilo sasvim dovoljno iznos da oboje žive od njegove plaće.

"Jako bogat? Ovdje bi to bio iznos veći od 100,000 peza mjesečno. Taj bi novac bio sasvim dovoljan da se čovjek pobrine za sebe", kazala je ta djevojka.

Neke su u odnosu na nju bile skromnije, neke zahtjevnije, no iz njihovih smo odgovora shvatili da bi se Hrvati sa svojim prosječnim plaćama, u slučaju da presele na Filipine, u toj azijskoj državi smatrali dobrostojećim ljudima.