Studija otkrila koji snovi upućuju na to da ćete uskoro umrijeti, što učestalo dolazi kao najava

Učestalo sanjate susrete s dragim osobama koje su već preminule i pritom osjećate spokoj? To bi moglo upućivati na to da ćete i sami uskoro umrijeti.

Tako barem govori nedavna studija objavljena u časopisu Death Studies, koja je zainteresiranima pružila jedan od najdetaljnijih uvida u ovaj fenomen.

Istraživači iz Italije anketirali su čak 239 stručnjaka za palijativnu skrb, volontera u hospicijima, medicinskih sestara i psihologa o snovima i vizijama na kraju života koje su s njima podijelili njihovi pacijenti. I doista, rezultati su potvrdili da se određeni motivi i slike redovito pojavljuju i ponavljaju.

Roditelji, supružnici, prijatelji

Najčešća i najsnažnija tema koja se provlači kroz snove umirućih jest ponovni susret s dragim osobama koje su već preminule. Pacijenti često sanjaju roditelje, supružnike, prijatelje, pa čak i kućne ljubimce.

Ti snovi su gotovo uvijek opisani kao iznimno stvarni i duboko utješni. Osjećaj sigurnosti i ljubavi koji proizlazi iz tih vizija pomaže u smanjenju straha od nepoznatog.

Istraživački tim pritom je naveo i dirljive primjere. Jedan je stručnjak ispričao kako je pacijentica sanjala svog pokojnog supruga koji joj je rekao: "Čekam te." Taj joj je san donio nevjerojatan unutarnji mir i pomogao joj da prihvati nadolazeću smrt.

U drugom istraživanju, 91-godišnja žena sanjala je majku u vrtu koja ju je uvjeravala da će "sve biti u redu".

Zanimljivo je da su snovi o preminulima znatno utješniji od snova u kojima se pojavljuju žive osobe, a stručnjaci vjeruju da ti susreti funkcioniraju kao moćni psihološki i duhovni mehanizmi suočavanja i da olakšavaju osjećaj samoće pred krajem života.

Simbolika putovanja i prijelaza

Druga česta tema je priprema za putovanje. Pacijenti sanjaju kako pakiraju kovčege, čekaju autobus ili vlak ili im netko govori da još nije vrijeme za polazak.

Ta simbolika tumači se kao način na koji se um nosi s neizbježnim. Putovanje u tom kontekstu predstavlja metaforu za odlazak iz života, a pripreme za njega mogu pružiti osjećaj kontrole i svrhe u posljednjim trenucima.

Osim putovanja, pojavljuju se i drugi tranzicijski simboli poput vrata, stepenica i jarke svjetlosti.

Jedna pacijentica opisala je san u kojem se "bosonoga penjala prema otvorenim vratima ispunjenim svjetlošću". Takve vizije, koje se preklapaju sa svjedočanstvima ljudi koji su doživjeli kliničku smrt, mogu predstavljati psihološko olakšanje i simbolički prikaz prolaska iz jednog stanja u drugo.

Kada snovi postanu noćne more

Iako je velika većina snova umirućih pozitivna i utješna, manji dio njih može biti izrazito uznemirujuć. Neki pacijenti naveli su noćne more ispunjenim strahom i tjeskobom.

Jedan od zabilježenih primjera bio je san o čudovištu s licem pacijentove majke koje ga vuče prema dolje.

Stručnjaci smatraju da su takve vizije znak unutarnjeg sukoba i da mogu odražavaju strah od smrti, otpuštanja života ili neriješenih emocionalnih problema.

"Uznemirujuće vizije mogu ukazivati na nezadovoljene kliničke ili emocionalne potrebe", navode autori studije. One služe kao važan signal zdravstvenim djelatnicima da pacijentu treba dodatna psihološka podrška kako bi se pomirio sa svojim osjećajima i pronašao mir.

Važnost razgovora o posljednjim snovima

Unatoč njihovoj učestalosti i značaju, o snovima na kraju života još uvijek se rijetko govori.

Elisa Rabitti, voditeljica istraživačkog tima, ističe da "pacijenti često oklijevaju otkriti ih zbog straha od ismijavanja, osude ili percepcije da su zbunjeni". Zbog toga je ključno stvoriti okruženje u kojem se umirući osjećaju sigurno podijeliti svoja iskustva.

Razgovor o ovim snovima omogućuje pacijentima da na simboličan način progovore o inače neizrecivim temama, zaobilazeći prepreke racionalnog jezika koji može potaknuti obrambene mehanizme poput poricanja.

Prepoznavanje ovih snova kao prirodnog i često korisnog dijela procesa umiranja može značajno poboljšati kvalitetu posljednjih dana života, donoseći utjehu ne samo pacijentima, već i njihovim obiteljima.

Iako razlog ovih vizija ostaje nejasan i zahtijeva daljnja istraživanja, jedno je sigurno: one predstavljaju posljednji, intimni dijalog uma sa samim sobom na pragu vječnosti.