U SEKUNDI IZBILA PANIKA /

Šire se dramatične snimke: Tigar usred cirkuske predstave skočio u publiku!

Šire se dramatične snimke: Tigar usred cirkuske predstave skočio u publiku!
Foto: Screenshot

Isprepadana životinja uskočila je među ljude nakon što je iznenada pala zaštitna mreža

20.4.2026.
8:46
Webcafe.hr
Cirkuska predstava organizirana u nedjelju na jednom parkiralištu u Rostovu na Donu zauvijek će ostati urezana u sjećanja okupljene publike jer je u gledalište u jednom trenutku uskočio tigar.

Do incidenta je došlo kada je iznenada pala loše pričvršćena zaštitna mreža, no isprepadana životinja srećom nije reagirala agresivno te nije nikog ozlijedila.

Snimke su potvrdile da je neko vrijeme lutala u zadnjem redu šatora, nakon čega je izašla na parkiralište gdje su je cirkuski treneri bez većih problema uhvatili i vratili u ograđeni prostor.

Cirkus Dovgaljuk za sada nije komentirao incident, a tiskovna služba Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Rostovsku oblast potvrdila je da nitko od prisutnih nije zatrebao liječničku pomoć unatoč tome što je u jednom dijelu gledališta izbio stampedo.

