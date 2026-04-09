Pažljivo pazite na ove znakove: Oni vam ukazuju na to da donosite nesreću svima oko sebe

Jeste li ikada ušli u prostoriju i osjetili kako se atmosfera naglo promijenila? Možda se ne radi o vama, no narodna vjerovanja i praznovjerja diljem svijeta već stoljećima pokušavaju objasniti zašto neki ljudi kao da sa sobom nose oblak loše sreće.

Nisu to nužno loše osobe, već pojedinci koje prati glas "baksuza" ili onih s "urokljivim okom". Iako moderna znanost nema objašnjenje za takve pojave, folklor nudi čitav niz znakova koji navodno otkrivaju da vaša prisutnost donosi nesreću drugima.

Tehnika otkazuje poslušnost u vašoj blizini

Jedan od najčešćih znakova koji se vežu uz osobe koje donose nesreću jest iznenadni i neobjašnjivi kvar tehničkih uređaja. Zamislite scenu: ulazite kod prijatelja, a u tom trenutku pregori žarulja, televizor se ugasi ili sat na zidu stane.

Prema praznovjerju, takve osobe sa sobom nose snažnu, remetilačku energiju koja ometa normalno funkcioniranje predmeta. Dok bi skeptik rekao da se radi o slučajnosti, narodna predaja u tome vidi jasan znak da vaša energija narušava sklad prostora.

Životinje postaju neobjašnjivo nemirne

U mnogim kulturama vjeruje se da su životinje daleko osjetljivije na energije i sile koje ljudi ne mogu percipirati. Ako primijetite da psi počinju lajati ili režati na vas bez očitog razloga, mačke bježe iz prostorije čim uđete ili se pak nakostriješe, to se smatra lošim znakom.

Ptice poput vrana ili sova, koje se u folkloru često smatraju vjesnicima loših vijesti, mogu početi oblijetati kuću u koju ste tek stigli. Njihovo neobično ponašanje tumači se kao instinktivna reakcija na negativnu auru koju navodno širite oko sebe.

Biljke venu nakon vašeg dolaska

Sobne biljke u nekim se vjerovanjima smatraju svojevrsnim energetskim štitom doma, upijajući negativnost namijenjenu ukućanima. Ako biljke koje su do vašeg dolaska bile zdrave i bujne odjednom počnu venuti ili se sušiti, praznovjerni će to protumačiti kao jasan signal.

Prema toj logici, vaša je prisutnost toliko energetski teška da su je biljke "upile" kako bi zaštitile ljude, pritom žrtvujući vlastitu vitalnost.

Foto: Shutterstock

Sitne nezgode prate vaše domaćine

Zanimljivo je da osoba koja donosi nesreću, takozvani "jinx", često sama ne doživi nikakvu nezgodu. Umjesto toga, niz malih katastrofa pogađa ljude u njezinoj neposrednoj blizini.

Domaćinu iznenada ispadne posuđe iz ruku, prolije se piće po novom tepihu, netko se spotakne o vlastite noge ili se izgube ključevi baš u trenutku kad trebate otići. To je kao da vaša prisutnost stvara polje kaosa u kojem obične, svakodnevne radnje postaju rizične.

Moć 'urokljivog oka'

Jedno od najstarijih i najraširenijih vjerovanja jest ono o urokljivom oku, poznato i kao malocchio u Italiji. Vjeruje se da osoba može nanijeti štetu drugima samim pogledom ili riječima, često i bez zle namjere.

Ako nekome iskreno i s divljenjem pohvalite dijete, zdravlje ili poslovni uspjeh, a nedugo zatim dijete oboli ili posao krene nizbrdo, smatra se da ste ga "urekli".

Ta je ideja toliko duboko ukorijenjena da su se tisućama godina izrađivali amuleti, poput plavog oka ili nazara, za zaštitu od takvih nenamjernih kletvi.

Foto: Shutterstock

Darovi koji simboliziraju prekid

Ponekad se nesreća ne donosi samo prisutnošću, već i darovima. Prema praznovjerju, darivanje oštrih predmeta poput noževa ili škara simbolički "reže" prijateljske veze i donosi svađu. Slično vrijedi i za satove.

U kineskoj kulturi, izraz za "pokloniti sat" zvuči identično kao izraz za "ispratiti na posljednji počinak", zbog čega se takav dar smatra izuzetno lošim znakom koji priziva kraj odnosa ili čak života.

Riječi koje prekidaju dobar niz

Svi znamo za onu situaciju kad netko naglas prokomentira nečiju sreću: "Baš ti dobro ide u kartama!" ili "Gle, već mjesecima niste bolesni!", nakon čega se dobar niz odmah prekida.

Osobe koje to rade smatraju se "baksuzima" jer njihove riječi, prema vjerovanju, prizivaju zlo i remete sudbinu. Upravo zbog straha od takvog "uroka", u mnogim se kulturama razvio običaj kucanja o drvo kako bi se spriječilo da izgovorena sreća nestane.