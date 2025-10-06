Ovakvu bundevu još niste vidjeli: Uzgojio je pravo čudo teško više od jedne tone!

Noć vještica se bliži, a mnogi već polako pripremaju svoje bundeve koje će krasiti ulaze i domove. Najčešće su to manji primjerci u koje se urezuju razni oblici i lica, no u belgijskom selu Kasterlee, poznatom i kao "selo bundeva", dogodilo se pravo čudo prirode.

Naime, lokalni uzgajivač Herman Boonen ove je godine uzgojio bundevu tešku nevjerojatnih 1.015,50 kilograma. Ovim gigantskim primjerkom osigurao je pobjedu na nacionalnom prvenstvu u mjerenju bundeva, te iza sebe ostavio svog susjeda i glavnog konkurenta, Maria Vangeela.

Presretan rekorder

Za belgijske je medije presretni Herman izjavio kako mu je drago što je postao prvak, no još ga više veseli sama činjenica da je uspio uzgojiti bundevu težu od jedne tone.

"Vrlo je lijepo postati šampion, ali još je ljepše uzgojiti bundevu koja teži više od jedne tone", rekao je Boonen.

Što će napraviti s bundevom?

Otkrio je i svoju formulu uspjeha.

"Uložite mnogo vremena i dobro se brinite o njima - to je ključ svega", naglasio je.

Osim što se pohvalio svojom impresivnom nagradom, Herman je otkrio i budući "plan puta" za svoju bundevu.

"Za dva tjedna ide na tržnicu bundeva, a zatim na Regatu bundeva. Nakon toga ću je prerezati i izvaditi sjemenke. Definitivno neću od nje napraviti juhu; to neće biti ukusno", našalio se Herman.