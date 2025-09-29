Svašta ljudi drže kao kuće ljubimce, ali ovakvo nešto još niste vidjeli: I još spava s njim u krevetu

Kućni ljubimci su zaista posebna stvorenja koja nas neprestano iznenađuju svojom raznolikošću i jedinstvenošću. Iako su najčešći izbori mačke, psi, zec, ribice ili papige, postoje i oni koji odluče kročiti izvan tih uobičajenih okvira i odluče posvetiti se neobičnijim i nesvakidašnjim ljubimcima.

Tako, uz klasične ljubimce, neki se odlučuju za zmije, svinje, janjad, pa čak i egzotična stvorenja poput tarantula ili divljih ptica. Međutim, jedna djevojka, Yasmine, odlučila je otići korak dalje i odabrati ljubimca koji nikako nije uobičajen.

Šokirala je više od pola milijuna ljudi na društvenim mrežama kada je predstavila svog neobičnog ljubimca, raka. Ovo morsko stvorenje, koje obično nastanjuje podvodne ekosustave, sada je postalo član njezine obitelji.

Korisnici šokirani

Ova djevojka šokirala je svoje pratitelje na Instagramu objavivši video u kojem spava pored svog neobičnog kućnog ljubimca - raka. Dok ona mirno spava, rak se, uz lagano koprcanje, pomiče unutar posteljine, što stvara zanimljiv kontrast između njezine smirenosti i aktivnosti njenog neobičnog prijatelja.

Ova bizarna snimka brzo je privukla pažnju i izazvala brojne komentare. Mnogi su bili očarani ovim neobičnim prizorom i s nježnošću komentirali kako je rak na neki način postao omiljeni ljubimac u njezinoj svakodnevici.

Međutim, nisu svi podijelili isto oduševljenje. Neki su je kritizirali zbog neobičnog odabira ljubimca - smatraju da rak, kao morsko stvorenje, nije prikladan za život u kući ili pored ljudskih bića.

"Ne znam ni u koji sam dio interneta zalutao", "Baš mi se sviđa, preslatki je", "Rak kao kućni ljubimac?? Što je sljedeće, muha??", "Oh, moj Bože, nikad nisam vidio tako slatkog raka", "Prvi put sam vidio da netko spava s rakom", "Žene mogu pronaći način da od bilo čega naprave kućnog ljubimca", "Ovo mora biti među najčudnijim kućnim ljubimcima", samo su neki od komentara.