Ovaj zadatak posebno je uznemirio mnoge: Možete li vi pronaći zmiju koja se skriva na otiraču?

Detektivski izazovi postali su pravi hit na društvenim mrežama, a jedan od najuzbudljivijih tipova zadataka odnosi se na pronalaženje životinja koje se savršeno stapaju sa svojom okolinom.

Ove životinje, čije boje i uzorci gotovo identično odgovaraju pozadini, prate trendove zagonetki koje oduševljavaju ljubitelje mentalnih izazova.

Jedan takav zadataka nedavno je osvojio Reddit, gdje je objavljena fotografija kućnog otirača na kojem se skriva nepozvani gost -zmija.

'Mijenjaj otirač'

Dok su neki korisnici društvenih mreža s lakoćom uočili nepozvanog gosta na otiraču, drugi su, pak, izrazili zabrinutost zbog samog zadatka.

Za njih je pronalaženje zmije postalo pravo izazovno iskustvo, koje je izazvalo osjećaj nelagode. Mnogi su tvrdili da ih je sama ideja o zmiji koja se savršeno uklapa u okolinu poprilično uznemirila.

"Ovo je sve uznemirilo", "Uzmi novu prostirku za dobrodošlicu", "Ne mogu tražiti zmiju jer me toliko ometa biološka opasnost", "Prevario si me", "Trebale su mi samo dvije sekunde jer je bio na prvom mjestu gdje sam tražio", "Lako", "Oh, jednostavno je pobjegao", pisali su.

Gdje se nalazi zmija?

Na fotografiji kućnog otirača, mala siva zmijica uspješno je sakrila svoje tijelo ispod njega, a smjestila se s lijeve strane. Njezina boja savršeno se stapala s otiračem, što ju je činilo gotovo nevidljivom na prvu.

No, njezina glava nije bila tako dobro prikrivena. Protegnula se sve do krajnjeg lijevog kuta cigli ispod vrata, gdje se jasno vidjela.