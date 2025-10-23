Ovaj prizor na A1 ganut će vas do suza: Nakon prometne nesreće, psić se nije odvajao od vozila

Danas ujutro, točno u 06:30 sati, na autocesti A1, neposredno nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba, prema izvještavanju HAK-a, dogodila se prometna nesreća koja je, osim uobičajene gužve, izazvala i emotivnu reakciju svih svjedoka.

Ono što je osobito dirnulo prisutne bio je mali psić, koji je, nakon nesreće, ostao uz vozilo i tužno gledao u automobil u kojem se do tada vozio. Činilo se kao da je još uvijek čekao svog vlasnika, koji je prevezen u kolima Hitne pomoći.

'Sve nas je rastužilo'

Fotografiju ovog emotivnog trenutka objavila je Facebook stranica Vatrogasna postrojba Zagreb, koja je otkrila da je psić je sada u sigurnim rukama.

"Sve nas je rastužio prizor psa koji je ostao uz vozilo, tjeskobno gledajući u automobil u kojem se do maloprije vozio. Psa je vrlo brzo preuzela obitelj ozlijeđene osobe kojoj želimo brzi i uspješan oporavak", stoji u ovoj dirljivoj objavi.

Potresao društvene mreže

Osim prisutnih na mjestu nesreće, ovaj prizor razniježio je i rastužio mnoge korisnike Facebooka, koji su u komentarima izražavali suosjećanje prema malom psiću i njegovoj odanosti.

"Uhhh stvarno tužan prizor. Sretno vlasnicima i peseku", "Želim sto brzi oporavak ozljeđenoj osobi i da se vrati svojem peseku", "Ljubav je on velika. Brz oporavak povrijeđenom", pisali su.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Dan s herojima na moru: 'Od rezanja ruke do infarkta, ovaj brod spašava živote dva otoka'