Organizatori naprasno prekinuli koncert zbog brutalne tučnjave plesačica na pozornici

Koncert grupe "Los Rieleros del Norte" organiziran 25. travnja u meksičkom gradu Chihuahui naprasno je prekinut nakon što su se plesačice žestoko međusobno potukle na pozornici.

U obračunu su sudjelovale djevojke iz dvije različite plesne skupine, pripadnice grupa "Las Chicas Doradas" i "Las Bandidas", a sve je započelo kada su se dvije sudionice iznenada počele naguravati.

Snimke su potvrdile da su se u obračun odmah uključile i njihove kolegice zbog čega je bend prekinuo s nastupom, a zabilježeni prizori otkrili su i to da su se organizatori i zaštitari pošteno namučili dok nisu smirili situaciju.

Prema informacijama koje je prenio portal Heraldo De Mexico, nastavak koncerta je otkazan, što je razočaralo okupljenu publiku koja je izazivačice nereda ispratila zvižducima.

Neslužbene informacije kazuju da članice skupina Las Chicas Doradas i Las Bandidas već neko vrijeme ne žive u ljubavi te da je njihov antagonizam kulminirao u trenutku kada se dvije djevojke nisu mogle dogovoriti oko pozicije na pozornici.