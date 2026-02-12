Od prepiljene kuće do bizarne tetovaže: Nevjerojatno kako su se sve ljudi osvetili bivšima

Bliži se Valentinovo, dan koji slavi ljubav, no za neke je to tek bolan podsjetnik na slomljeno srce. Ljubavni prekidi rijetko su ugodni, a dok većina ljudi svoje rane liječi u tišini, neki odluče da osveta nije samo slatka, već i neophodna.

Povijest je prepuna nevjerojatnih priča o prevarenim i ostavljenim partnerima čija je kreativnost u osvećivanju nadišla sve granice razuma.

Od javnog sramoćenja do doslovnog uništavanja zajedničke imovine, ovo su neke od najbizarnijih, najkreativnijih i najšokantnijih osveta koje su ikada zabilježene.

Doslovna podjela imovine motornom pilom

Kad je sud u Njemačkoj presudio da muškarac nakon razvoda mora podijeliti svu imovinu sa svojom bivšom suprugom, on je tu odluku shvatio krajnje doslovno. Naoružan motornom pilom i drugim alatima, precizno je prepilio sve što su zajedno posjedovali.

Na pola su prerezani krevet, stolice, televizor, prijenosno računalo, pa čak i automobil. Svoje polovice uredno je zapakirao i poslao bivšoj supruzi, dok je ostatak stavio na prodaju na internetu uz duhovite opise.

Sličan slučaj zabilježen je i u Kambodži, gdje je muž nakon osamnaest godina braka prepolovio njihovu kuću jer je sumnjao da ga žena vara s lokalnim policajcem.

Skulptura srednjeg prsta vrijedna 6500 eura

Alan Markovitz, vlasnik nekoliko striptiz klubova iz Detroita, svoju je poruku bivšoj supruzi odlučio učiniti trajnom i vidljivom. Nakon što je saznao da ga je varala sa susjedom, kupio je kuću tik do njezine i u dvorište postavio brončanu skulpturu visoku gotovo četiri metra.

Skulptura prikazuje ruku s podignutim srednjim prstom, usmjerenu ravno prema prozorima njezine kuće. Kako bi bio siguran da je poruka vidljiva i noću, osvijetlio ju je reflektorima.

Tetovaža izmeta umjesto scene iz Narnije

Osveta može biti i trajna, pogotovo ako je vaš bivši partner tattoo majstor. Rossie Brovent iz Ohija tužila je svog bivšeg dečka Ryana Fitzgeralda za 100.000 dolara nakon što joj je na leđima, umjesto željene scene iz filma "Narnija", istetovirao divovsku hrpu izmeta okruženu muhama.

Fitzgerald je za njezinu nevjeru s njegovim prijateljem saznao neposredno prije tetoviranja, pa ju je napio i iskoristio priliku za "umjetničku" osvetu.

Foto: Shutterstock

Prodaja Porschea za 50 penija

Kad je britanska voditeljica Hayley Shaw čula svog supruga, radijskog DJ-a Tima Shawa, kako u eteru govori da bi je ostavio zbog manekenke, odlučila ga je udariti ondje gdje najviše boli.

Njegov voljeni Porsche 911, vrijedan više od 90.000 eura, stavila je na eBay s opcijom "Kupi odmah" za samo 50 penija. Automobil je prodan u roku od nekoliko minuta, a priča je postala globalni fenomen.

Tehnološki potop u kadi

Jedna Japanka postala je viralna senzacija nakon što je otkrila da je dečko vara. Umjesto svađe, pričekala je da ode iz stana, a zatim je sve njegove skupocjene Apple uređaje, uključujući iMac, MacBook, iPhone i iPad, potopila u kadu punu vode i sapunice.

Fotografije plutajuće tehnologije objavila je na Twitteru, a njezina hladnokrvna osveta izazvala je divljenje i zgražanje diljem svijeta.

Oglas preko cijele stranice novina

Amerikanka Jennifer odlučila je da cijeli grad mora saznati za nevjeru njezina supruga Bryana.

Zakupila je oglasni prostor preko cijele stranice u lokalnim novinama i objavila poruku: "Dragi Bryan, nadam se da si ti i ona sretni zajedno. Sada cijeli grad zna kakav si lažljivac i varalica. Tvoja supruga, Jennifer. P.S. Oglas sam platila s našeg zajedničkog računa."

Bubreg natrag ili 1,4 milijuna eura

Dr. Richard Batista, liječnik iz New Yorka, donirao je svoj bubreg supruzi Dawnell kako bi joj spasio život. Njihov brak je već bio u krizi, a nadao se da će ga ovaj čin spasiti.

Međutim, nekoliko godina nakon uspješne transplantacije, ona je zatražila razvod, navodno zbog afere s drugim muškarcem. Ogorčeni Batista tužio ju je, tražeći ili povrat svog bubrega ili odštetu od 1,4 milijuna eura, koliko je procijenio da organ vrijedi.

Foto: Shutterstock

Psihološki rat skrivenim uređajima

Jedan korisnik Reddita podijelio je priču o suptilnoj, ali izluđujućoj osveti. Nakon prekida, po cijelom stanu svoje bivše sakrio je dvanaest malih elektroničkih uređaja koji u nasumičnim intervalima proizvode iritantne zvukove, poput cvrčanja ili tihog pištanja.

Uređaji su bili skriveni u namještaju, iza zidnih obloga i na teško dostupnim mjestima, osiguravajući da mjesecima ne može pronaći izvor buke koja ju je dovodila do ludila.

Osveta koja pomaže životinjama

Posljednjih godina popularan je postao trend "humanitarne osvete". Zoološki vrt u Bronxu za Valentinovo nudi mogućnost da za nekoliko dolara nazovete madagaskarskog žohara po svom bivšem partneru.

Slične akcije provode i brojna skloništa za životinje, gdje za donaciju možete imenovati mačku lutalicu prije sterilizacije u sklopu programa "Steriliziraj svog bivšeg".

Na Aljasci idu i korak dalje, pa za donaciju nude da crva ili miša nazvanog po bivšem daju kao obrok pticama grabljivicama.