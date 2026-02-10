Ne znate što pokloniti za Valentinovo? Ne brinite, horoskop vašeg partnera ima odgovor

Dok se Valentinovo približava, mnogi od nas upadaju u zamku traženja poklona koji će zadovoljiti očekivanja, često posežući za provjerenim, ali pomalo bezličnim klasicima poput bombonijera i medvjedića.

No, 2026. godina, sa svojim posebnim astrološkim pečatom, poziva nas da zaronimo dublje. S Venerom, planetom ljubavi, smještenom u sanjivom znaku Riba, atmosfera je prožeta romantikom, empatijom i željom za dubokom emocionalnom povezanošću.

Zaboravite na generičke darove; ovo je godina u kojoj zvijezde nude ključ za odabir poklona koji istinski odjekuje osobnošću vašeg partnera.

Bilo da je vaša voljena osoba vatreni ovan ili suosjećajna riba, astrologija može biti vaš tajni saveznik u potrazi za darom koji će im pokazati koliko ih doista poznajete i cijenite.

Vatreni znakovi: Darovi koji pale strast

Za pripadnike vatrenih znakova ljubav je avantura, a Valentinovo je prilika za uzbuđenje. Oni ne žele poklone koji će skupljati prašinu, već iskustva i predmete koji odražavaju njihovu dinamičnu i strastvenu prirodu.

Ovan

Ovan žudi za adrenalinom. Umjesto buketa cvijeća, poklonite mu iskustvo koje će mu ubrzati puls. Razmislite o ulaznicama za sportski događaj, zajedničkom satu penjanja po stijeni ili uzbudljivoj vožnji kartingom.

Ovan voli natjecanje i izazove, stoga će i kvalitetan sportski sat ili odvažan komad sportske odjeće u njegovoj omiljenoj crvenoj boji biti pun pogodak. Ključ je darovati osjećaj pobjede i akcije.

Lav

Lav na Valentinovo želi biti u centru pažnje, okupan divljenjem i luksuzom. Za ovaj znak, veličina je bitna. Bilo da se radi o komadu blještavog nakita, dizajnerskoj torbici ili ulaznicama za najglamurozniju predstavu u gradu, dar mora biti spektakularan.

Ipak, lavovi još više cijene velike geste. Organizirajte raskošnu večeru iznenađenja na kojoj će oni biti zvijezde večeri ili im poklonite profesionalno fotografiranje. Poklon za lava mora biti dostojan objave na društvenim mrežama.

Strijelac

Strijelac najviše od svega cijeni slobodu i nova iskustva. Najgori poklon za strijelca je onaj koji ga sputava. Stoga je najbolji dar koji mu možete dati avantura.

Isplanirajte spontani vikend izlet u grad u kojem nikada niste bili, kupite avionske karte za neku daleku destinaciju ili mu darujte kvalitetnu opremu za kampiranje za buduće ekspedicije.

Ako putovanje nije opcija, knjiga koja proširuje horizonte ili pretplata na dokumentarni serijal zadovoljit će njegovu filozofsku i istraživačku prirodu.

Foto: Shutterstock

Zemljani znakovi: Užitak za sva osjetila

Zemaljni znakovi stoje čvrsto na zemlji i cijene kvalitetu, praktičnost i udobnost. Njihovi idealni pokloni su oni koji su istovremeno luksuzni i korisni, nešto što mogu vidjeti, dodirnuti i koristiti u svakodnevnom životu.

Bik

Bik je hedonist kojim vlada Venera, stoga su za njega idealni darovi koji ugađaju svim osjetilima. Ne možete pogriješiti s luksuznim predmetima poput pokrivača od kašmira, svilenih pidžama ili seta finih mirisnih svijeća.

Hrana je izravan put do bikova srca, pa će gurmanska večera u otmjenom restoranu ili košara puna zanatskih sireva, vina i čokolada izazvati oduševljenje. Kvaliteta i udobnost su ključne riječi.

Djevica

Djevica je praktičan znak koji potajno cijeni poklone koji joj olakšavaju i uljepšavaju svakodnevicu. Zaboravite na neozbiljne sitnice; djevica želi nešto funkcionalno i elegantno.

Prekrasan planer za novu godinu, visokokvalitetni kuhinjski aparat koji već dugo istražuje ili set organske kozmetike savršeno odgovaraju njenoj potrebi za redom i brigom o sebi.

Djevica primjećuje detalje, stoga će poklon koji pokazuje da ste pažljivo slušali njene potrebe cijeniti više od ičega.

Jarac

Jarac teži statusu i uspjehu, a njegovi pokloni trebali bi odražavati tu ambiciju. Cijeni tradiciju i kvalitetu koja traje. Klasičan ručni sat, elegantna kožna aktovka ili bezvremenski komad nakita darovi su koji pokazuju da podržavate njegove ciljeve.

Iako djeluju ozbiljno, jarčevi imaju i skrivenu romantičnu stranu. Večera u profinjenom restoranu ili ponovno proživljavanje vašeg prvog spoja probudit će njihovu sentimentalnost.

Zračni znakovi: Pokloni koji potiču um i druženje

Za ove znakove, stimulacija je ključna. Bilo da je intelektualna, estetska ili socijalna, oni traže darove koji su zanimljivi, originalni i potiču komunikaciju.

Blizanci

Blizancima lako postane dosadno, stoga je najgori poklon onaj koji je predvidljiv. Potrebno im je nešto što će zagolicati njihov znatiželjni um.

Ulaznice za interaktivnu muzejsku izložbu, radionica na kojoj ćete zajedno naučiti nešto novo, poput miksologije, ili pretplata na servis s audio knjigama pun su pogodak. Blizanci vole komunikaciju, stoga će i pametna društvena igra za dvoje biti izvrstan izbor.

Vaga

Vaga je, poput bika, pod vladavinom Venere, što je čini zaljubljenikom u ljepotu, umjetnost i sklad. Međutim, dok Bik traži osjetilni luksuz, Vaga žudi za vizualnom savršenošću i uravnoteženim iskustvima.

Umjetnička slika za dom, elegantan komad nakita ili ulaznice za balet ili operu dirnut će njenu sofisticiranu dušu. Vage su znak partnerstva, pa su zajedničke aktivnosti poput tečaja plesa ili slikanja uz vino idealne.

Vodenjak

Vodenjak korača u vlastitom ritmu, a generički poklon za Valentinovo za njega je gotovo uvreda. Želi nešto jedinstveno, inovativno ili društveno osviješteno.

Najnoviji tehnološki gadget, neobično umjetničko djelo ili donacija humanitarnoj udruzi u njegovo ime pokazat će da razumijete njegov altruistički duh.

Iskustva su također odličan izbor, pogotovo ona nekonvencionalna, poput posjeta opservatoriju ili radionice urbanog vrtlarenja.

Foto: Shutterstock

Vodeni znakovi: Romantika i duboke emocije

Vodeni znakovi žive u svijetu osjećaja, intuicije i snova. S Venerom u Ribama ove godine, njihova romantična priroda dolazi do punog izražaja. Za njih su najbolji darovi oni koji imaju duboko sentimentalno značenje.

Rak

Rak je najnježniji znak Zodijaka, a nostalgija je njegov jezik ljubavi. Personalizirani darovi koji prizivaju uspomene rastopit će ga od sreće.

Uokvirena karta zvjezdanog neba na dan kad ste se upoznali, ručno izrađen album s vašim zajedničkim fotografijama ili kutija puna sitnica koje simboliziraju vašu vezu značit će mu sve.

Rakovi također vole sve što njihov dom čini ugodnijim, poput mekane deke ili seta za pripremu omiljenog čaja.

Škorpion

Škorpion ne voli površnost. On žudi za intenzitetom, misterijom i darovima koji pokazuju da razumijete njegovu kompleksnu prirodu. Ručno napisano pismo u kojem izražavate svoje najdublje osjećaje, knjiga psiholoških trilera ili tarot karte savršeno će odgovarati njegovim interesima.

Oni cijene iskustva koja stvaraju intimnost, poput privatnog tečaja kuhanja ili vikenda u zabačenoj kolibi. Naravno, ni s luksuznim donjim rubljem ne možete pogriješiti.

Ribe

Ribe su ultimativni romantičari i žele da Valentinovo bude kao iz bajke. Cijene sve što je umjetničko, duhovno i emocionalno dirljivo. Sastavite im playlistu pjesama koje vas vežu, napišite im pjesmu ili im poklonite gramofon i ploču njihovog omiljenog izvođača.

Ribe vole bijeg od stvarnosti, pa će ih oduševiti odlazak u akvarij, vožnja brodom u suton ili set za slikanje kojim će moći izraziti svoju neiscrpnu maštu.