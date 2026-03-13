FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VESELI MEGAMIX /

Nema šanse da ste čuli ove obrade svjetskih hitova, a šteta je jer su neke za valjanje od smijeha

Nema šanse da ste čuli ove obrade svjetskih hitova, a šteta je jer su neke za valjanje od smijeha
×
Foto: Screenshot

Svakako pogledajte i spotove zbog potpunog dojma, pogotovo onaj Hane Zagorove

13.3.2026.
11:34
Webcafe.hr
Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Slutimo da je malo vas čulo za Hanu Zagorovu, grupu Kontor ili Kati Kovacs, ali smo prilično sigurni da ćete sve ove pjesme u nastavku vrlo lako prepoznati.

Jer u pitanju su obrade najvećih svjetskih hitova, koje su na osebujan način prepjevale i uz njih zaplesale zvijezde mađarske,  češke, slovačke, ruske i poljske glazbene scene.

Neke od tih interpretacija otkopali smo sami, neke smo smo našli na sjajnoj instagramskoj stranici Showtunes2eurovision, a otkriće svog tog glazbenog blaga potaknulo nas je da sastavimo veseli megamix od 13 pjesama kako bi i vama vesele note popravile dan.

Opustite se i uživajte. 

Hana Zagorová - Dobré jitro (Dire Straits - Walk of Life)

Markéta Aptová - Chytila jsem na pasece motýlka (Samantha Fox - I Only Want to be With you)

Lucie Vondráčková - Ty jsi ten nej (Tina Turner - Simply the Best)

 

Весёлые ребята - Помню, помню (ABBA Money, Money)

 

Kontor - Kuke protestilaul (Talking Heads - Psycho Killer​)

 

Helena Vondráčková - Náhodný známý (Donna Summer - She Works Hard for the Money)

 

Pavel Liška a Jezinky - Stop ve jménu lásky (The Supremes - Stop! In the Name of Love)

 

Kovács Kati - Menetjegy (Eruption - One Way Ticket)

 

Ilona csáková - La Isla Bonita (Madonna)

Jiřina Urbanová - Ať život má svůj děj (Kim Wilde - Cambodia)

 

 

Happy Gang - Sokáig voltam távol (Toto Cutugno - L'italiano)

 

Petr Rezek - Dávno tě znám (Village People - YMCA)

 

Paweł Kukiz - Ema (Haustor - Ena)

ObradeGlazbaHitoviIstočna Europa
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike