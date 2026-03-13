Nema šanse da ste čuli ove obrade svjetskih hitova, a šteta je jer su neke za valjanje od smijeha

Slutimo da je malo vas čulo za Hanu Zagorovu, grupu Kontor ili Kati Kovacs, ali smo prilično sigurni da ćete sve ove pjesme u nastavku vrlo lako prepoznati.

Jer u pitanju su obrade najvećih svjetskih hitova, koje su na osebujan način prepjevale i uz njih zaplesale zvijezde mađarske, češke, slovačke, ruske i poljske glazbene scene.

Neke od tih interpretacija otkopali smo sami, neke smo smo našli na sjajnoj instagramskoj stranici Showtunes2eurovision, a otkriće svog tog glazbenog blaga potaknulo nas je da sastavimo veseli megamix od 13 pjesama kako bi i vama vesele note popravile dan.

Opustite se i uživajte.

Hana Zagorová - Dobré jitro (Dire Straits - Walk of Life)

Markéta Aptová - Chytila jsem na pasece motýlka (Samantha Fox - I Only Want to be With you)

Lucie Vondráčková - Ty jsi ten nej (Tina Turner - Simply the Best)

Весёлые ребята - Помню, помню (ABBA Money, Money)

Kontor - Kuke protestilaul (Talking Heads - Psycho Killer​)

Helena Vondráčková - Náhodný známý (Donna Summer - She Works Hard for the Money)

Pavel Liška a Jezinky - Stop ve jménu lásky (The Supremes - Stop! In the Name of Love)

Kovács Kati - Menetjegy (Eruption - One Way Ticket)

Ilona csáková - La Isla Bonita (Madonna)

Jiřina Urbanová - Ať život má svůj děj (Kim Wilde - Cambodia)

Happy Gang - Sokáig voltam távol (Toto Cutugno - L'italiano)

Petr Rezek - Dávno tě znám (Village People - YMCA)