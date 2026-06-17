Obnova kipova Marije i Isusa zgrozilo je vjernike: Nisu mogli vjerovati u što su ih pretvorili

Vjernici iz brazilskog mjesta Carmo do Cajuru s velikim su iščekivanjem dočekali povratak obnovljenih kipova Djevice Marije i Isusa, nadajući se da će restauracija vratiti njihovu izvornu ljepotu i duhovnu simboliku. No, umjesto očekivanog oduševljenja, prizor koji ih je dočekao izazvao je iznenađenje, pa i nevjericu.

Naime, kipovi su nakon obnove poprimili znatno izmijenjen izgled - s naglašenim, ispupčenim očima, izrazito gustim obrvama i jarko crvenim usnama, što je potpuno odstupilo od njihove dotadašnje, klasične ikonografije.

Fotografije obnovljenih kipova ubrzo su se proširile društvenim mrežama, osobito platformom X, gdje su prikupile više od 140 tisuća pregleda.

🇧🇷⛪️ INSOLITE | Une restauration ratée de statues religieuses au Brésil a transformé Jésus, Marie et plusieurs saints en personnages aux yeux exorbités, aux sourcils épais et aux lèvres rouge vif.



Face à la polémique, la paroisse a finalement fait retirer la peinture et promis… pic.twitter.com/RCKbU3iJ9u — Cerfia (@CerfiaFR) June 16, 2026

Ruganje korisnika društvenih mreža

Dok su jedni korisnici cijelu situaciju usporedili s memovima i dočekali je s dozom humora, drugi su reagirali znatno ozbiljnije i izrazili zgroženost, smatrajući ovakve prikaze neprimjerenima i neprihvatljivima.

"Novi meme otključan", "Ovo nije restauracija, već sabotaža", "Izgleda kao tim likova otključan na videoigri", "Ja kao restaurator", samo su neki od komentara.

Jedan korisnik nije mogao sakriti smijeh pa je cijelu situaciju usporedio s kultnom scenom iz filma Mr. Bean: Holiday, kada je legendarni Mr. Bean uništio sliku Mona Lise i sam pokušao nacrtati njezinu glavu.

Što će biti s kipovima?

Prema izvještaju francuskog medija Cerfia, nakon što je župa postala svjesna razmjera kontroverze i nezadovoljstva koje je restauracija kipova izazvala među vjernicima, odlučeno je da se kipovi uklone.

Istodobno je najavljena nova, pažljivije osmišljena obnova, koja bi trebala vratiti kipovima njihov izvorni, dostojanstven i tradicionalan izgled.