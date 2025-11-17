Jezivo Nostradamusovo proročanstvu o kraju 2025.: 'Uzdići će se vatrena kugla iz svemira'

Nostradamus, francuski astrolog i navodni vidovnjak, predvidio je da će se u posljednjem tromjesečju 2025. godine odviti niz dramatičnih događaja, piše Mirror u ponedjeljak.

Predvidio je "kraj dugog" rata, za koji mnogi smatraju da se odnosi na sukob Rusije i Ukrajine.

"Kroz dugi rat cijela će se vojska iscrpiti, tako da neće naći novca za vojnike; umjesto zlata ili srebra, kovat će kožu, galsku broncu i polumjesečev znak", pisao je Nostradamus.

'Svijet će preklinjati'

Ipak, Nostradamus spominje da će se kraj tog rata poklopiti s početkom drugog na tlu Engleske, ali i novom pandemijom. "Kad oni iz zemalja Europe vide da je Engleska postavila svoje prijestolje iza sebe, na njezinim bokovima vodit će se okrutni ratovi. Kraljevstvo će biti obilježeno tako okrutnim ratovima, neprijatelji iznutra i izvana će se uzdići. Velika pošast iz prošlosti vraća se, nijedan neprijatelj pod nebom neće biti pogubniji", naveo je Nostradamus.

Izrekao je i da će nas pogoditi asteroid koji će izbrisati život na Zemlji. "Iz svemira će se uzdići vatrena kugla, glasnik sudbine, svijet preklinje. Znanost i sudbina u kozmičkom plesu, sudbina Zemlje, druga prilika", pisao je Francuz.

Oglasila se stručnjakinja

Stručnjakinja za psihičke fenomene Joanne Jones opominje da Nostradamusova predviđanja treba uzeti s dozom opreza jer je pisao u zagonetkama i metaforama.

"Povijesno gledano, mnoge su njegove proročanske izjave naknadno prilagođene kako bi odgovarale suvremenim strahovima, što znači da panika koju vidimo govori više o kolektivnoj tjeskobi nego o nekakvom doslovnom proročanstvu", navodi Jones.

