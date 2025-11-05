Baba Vanga najavila dolazak izvanzemaljca?! Opet je spominju dok nam se približava misteriozni objekt

Hoće li svijet doista već do kraja godine dočekati prvi javni kontakt s izvanzemaljcima? Pitanje je to koje je ponovno aktualizirao objekt imenovan 3I/ATLAS. NASA ga u ovom trenutku vodi kao međuzvjezdani komet, međutim ima i onih koji upozoravaju da se vrlo neobično ponaša.

Kao što smo to već napomenuli prethodnih dana, najistaknutiji među njima je harvardski astrofizičar Avi Loeb, koji je u nekoliko navrata izvijestio da je 3I/ATLAS pokazao niz anomalnih svojstava koja sugeriraju da bi se moglo raditi o izvanzemaljskoj sondi ili obliku izvanzemaljske tehnologije.

Tako je neki dan ukazao i na to da 3I/ATLASI pokazuje svojstva "negravitacijskog ubrzanja", što bi, laički rečeno, značilo da se kreće na načine koje gravitacija ne može objasniti, odnosno da možda posjeduje nekakvu vrstu motora.

Loebova tumačenja brojne su navela da se prisjete i kojekakvih proročanstava, pa tako i onog koje je tobože izgovorila čuvena Baba Vanga.

Navodna vizija je filmska

Njezina navodna vizija za 2025. godinu specifična je i gotovo filmska: prvi kontakt s izvanzemaljcima neće se odviti u tajnosti, već tijekom velikog međunarodnog sportskog događaja!

A događaji poput Olimpijskih igara ili Svjetskog nogometnog prvenstva, koji privlače milijarde gledatelja, bili bi savršena pozornica za trenutak koji bi ujedinio ili šokirao cijeli planet, podsjetili su u srijedu pojedini svjetski mediji i pritom zaboravili da su Babu Vangu s izvanzemaljcima povezivali i prije tri godine.

Tada se, pak, pisalo da je slijepa mističarka najavila kako će izvanzemaljci tijekom 2022. poslati asteroid nazvan 'Oumuamua' s ciljem da istraže postoji li život na Zemlji. Što se, koliko barem znamo, ipak nije dogodilo.

Što je onda istina kada se spominje Baba Vanga? Da je umrla 1996. godine i da su je nakon smrti razni ljudi, i to iz kojekakvih pobuda, počeli povezivati s proročanstvima koje ona nikad nije ni spomenula.

Oprezno i s Nostradamusom

"Nije bila tip osobe koja je vodila dnevnik ili dokumentirala vizije. Tako da nikad zapravo nećemo znati što je doista rekla, a što nije", potvrdila je Viktoria Vitanova-Kerber, akademkinja koja je godinama proučavala njezin život.

Nešto vrlo slično vrijedi i za Nostradamusa. Famozni francuski astrolog u svojim zagonetnim stihovima iz 16. stoljeća nikad nije izravno spomenuo izvanzemaljski život, NLO-e ili susrete s drugim civilizacijama. Njegova djela pisana su u formi katrena te ih iz tog razloga mnogi tumače onako kako im to odgovara.