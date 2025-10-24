Nostradamus je otkrio jeziva proročanstva za Treći svjetski rat: Jedan stih ledi krv u žilama

U vremenima globalne neizvjesnosti, ratnih sukoba i geopolitičkih napetosti, ljudski um prirodno traži obrasce i odgovore u pokušaju da osmisli kaotičnu sadašnjost.

Malo je izvora koji su kroz povijest privlačili toliko pažnje kao zagonetni stihovi Michela de Nostredamea, francuskog liječnika i astrologa iz 16. stoljeća poznatijeg kao Nostradamus.

Njegova knjiga "Les Prophéties" (Proročanstva), objavljena 1555. godine, postala je nepresušan izvor za tumače koji u njoj traže najave sudbonosnih događaja.

S obzirom na sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, ponovno se postavlja pitanje: je li Nostradamus doista predvidio Treći svjetski rat?

'Sedam mjeseci velikog rata': Zloslutna vizija za 21. stoljeće?

Među 942 katrena (pjesničke strofe od četiri stiha) koje je Nostradamus ostavio iza sebe, jedan se posebno ističe u današnjim raspravama. Riječ je o stihu koji glasi: "Sedam mjeseci Velikog rata, ljudi mrtvi od zla. Rouen, Evreux neće pasti kralju."

Moderni tumači, potpomognuti medijskom pažnjom, ovaj stih često povezuju s eskalacijom sukoba u Ukrajini u globalni, potencijalno nuklearni rat. Prema toj interpretaciji, "Veliki rat" ne bi bio ništa drugo doli Treći svjetski rat.

Iako sedmomjesečni vremenski okvir naizgled nudi tračak nade, stručnjaci upozoravaju da bi u eri nuklearnog oružja i sedam mjeseci bilo dovoljno za apokaliptično uništenje. Spominjanje francuskih gradova Rouena i Evreuxa dodatno potiče maštu, jer sugeriraju da bi Europa mogla biti poprište odlučujućih bitaka.

Međutim, ovakva tumačenja zanemaruju ključnu karakteristiku Nostradamusovog pisanja - njegovu namjernu dvosmislenost. Kao što povjesničari ističu, njegova proročanstva nisu jasne najave, već poetske slike podložne bezbrojnim interpretacijama.

Umjetnost dvosmislenosti i propale apokalipse

Nostradamusov trajni uspjeh ne leži u preciznosti, već u vještoj upotrebi nejasnog jezika. Koristio je latinske izraze, anagrame i bezlične glagolske oblike kako bi stvorio stihove koji se mogu primijeniti na gotovo svaki događaj, ali tek nakon što se on dogodi. Taj se fenomen naziva "postdikcija" ili retroaktivno predviđanje.

Najbolji primjer njegove pogrešivosti je zloglasno proročanstvo o smaku svijeta u srpnju 1999. godine: "Godine tisuću devetsto devedeset i devete, sedmog mjeseca/S neba će doći veliki Kralj užasa/Da oživi velikog kralja Angolmoisa."

Mnogi su vjerovali da je "Kralj užasa" Antikrist, a neki su u "Angolmoisu" vidjeli anagram za "Mongolais" (francuski izraz za Mongole), predviđajući invaziju s istoka.

Jedan je austrijski profesor čak proveo taj period u svom bunkeru, tako što čekaju katastrofu koja nikada nije stigla. Kao što je The Guardian duhovito objavio 5. srpnja 1999.: "Nostradamus je bio u krivu (molimo zanemarite ako je svijet jučer završio)."

Slična se nejasnoća vidi i u stihu koji se često navodi kao predviđanje Hitlerovog uspona: "Iz dubina zapadne Europe/Od siromašnih ljudi rodit će se malo dijete/Koje će svojim jezikom zavesti veliku vojsku."

Prije Hitlerovog vremena, iz ovoga se moglo zaključiti samo da će se u Europi roditi netko slavan. Tek naknadno, stih je pripisan Führeru.

Od Crvenog zmaja do saveza Istoka

Osim "sedmomjesečnog rata" i drugi se stihovi povezuju s globalnim sukobom. Katren koji spominje da će "Crveni protivnik problijediti od straha, stavljajući veliki Ocean u strepnju" neki tumače kao pomorski sukob između SAD-a i Kine oko Tajvana. Drugi pak vjeruju da je Nostradamus predvidio vojni savez između Rusije i Kine koji bi prethodio velikom ratu, kao i da će sukob započeti na Bliskom istoku.

Posebno su uznemirujući stihovi o gladi, koji se danas lako povezuju s prekidom opskrbnih lanaca zbog rata: "Tako visoka cijena pšenice/Da se čovjek uzburka/Svog bližnjeg da pojede u očaju." Iako je kanibalizam ekstreman zaključak, stih savršeno odražava suvremene strahove od ekonomske krize i nestašice hrane.