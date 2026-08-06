Napokon uhićen gitarist koji je godinama terorizirao susjede preglasnim hard rockom

Kazunori Yokoi, 61-godišnji japanski gitarist iz Kyota, napokon je uhićen pod optužbom da je godinama uznemiravao susjede tako što je glasno svirao gitaru i puštao bučnu glazbu, što je kod nekih od njih izazvalo ozbiljne zdravstvene probleme.

Policija je prilikom pretresa njegove kuće, između ostalog, zaplijenila više od 40 gitara, izvijestili su lokalni mediji.

Problem s bukom u četvrti Nishikyo trajala je od 2017. godine, a prema izjavama susjeda, situacija se značajno pogoršala 2019. Od tada je Kazunori Yokoi, koristeći električne gitare i pojačala, gotovo neprekidno svirao ili puštao glasnu hard rock glazbu.

Susjedi su istaknuli da buka nije prestajala ni noću te da je Yokoi na prozor okrenut prema ulici postavljao i radio prijemnik koji je svirao bez prestanka.

Stalna izloženost buci uzrokovala je zdravstvene probleme kod najmanje četvero susjeda u dobi od 60 do 80 godina. Troje ih je, prema liječničkoj dokumentaciji, razvilo teške oblike nesanice i kliničku depresiju, dok je četvrta osoba počela patiti od tinitusa, stanja koje karakterizira neprestano zujanje u ušima.

Upravo su dokazane zdravstvene posljedice dale policiji zakonsku osnovu za djelovanje. U japanskom pravnom sustavu, buka koja uzrokuje narušavanje zdravlja može se tretirati kao oblik fizičkog napada.

Nakon prikupljanja medicinske dokumentacije i svjedočanstava oštećenih susjeda, tužiteljstvo je podiglo optužnicu za nanošenje tjelesnih ozljeda.

Yokoi se godinama oglušivao na službena upozorenja i molbe susjeda da smanji buku, što je naposljetku dovelo do policijske intervencije i uhićenja.

Prilikom pretrage njegove kuće zaplijenjen je velik broj glazbenih instrumenata i opreme, uključujući više od 40 električnih gitara, nekoliko pojačala, CD playera i radio kasetofona.

Mjerenja su pokazala da je razina buke izvan njegove kuće prelazila 80 decibela, što gradske smjernice Kyota uspoređuju s bukom unutar jurećeg vlaka.

Suočen s optužbama, Yokoi je priznao da je puštao glazbu, ali je negirao da je time ikome naudio. Slučaj je izazvao brojne reakcije u japanskoj javnosti, a mnogi su u komentarima na društvenim mrežama i portalima kritizirali sporu reakciju vlasti.