Što se dogodilo na autobusnoj stanici u Splitu? Na klupi osvanule knjige i kratka poruka

Prolaznike na splitskom Meštrovićevom šetalištu danas je iznenadio neobičan prizor na autobusnoj stanici – na klupi je ostavljen veći broj knjiga, uz rukom ispisanu poruku na engleskom jeziku: “Summer reading”, piše Dalmacija Danas.

Kako su se knjige ondje našle, nije posve jasno. Ostaje otvoreno pitanje jesu li ih vlasnici namjerno ostavili kako bi ih netko drugi uzeo i čitao ili su jednostavno zaboravljene u prolazu.

No, poruka koja ih je pratila sugerira da se najvjerojatnije radi o maloj, spontanoj akciji dijeljenja štiva - svojevrsnoj uličnoj knjižnici na otvorenom.

Foto: M.R./ Dalmacija Danas

Umjesto da ostanu zaboravljene na policama ili završe odbačene, knjige su očito dobile novu svrhu: pronaći novog čitatelja i možda otputovati na plažu, u park ili na ljetni odmor.

Ako vas ovih dana put nanese na Meštrovićevo šetalište, vrijedi zastati - možda vas na klupi dočeka baš naslov koji će vam postati savršeno ljetno štivo.