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NEOBIČAN PRIZOR /

Što se dogodilo na autobusnoj stanici u Splitu? Na klupi osvanule knjige i kratka poruka

Što se dogodilo na autobusnoj stanici u Splitu? Na klupi osvanule knjige i kratka poruka
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Foto: M.R./ Dalmacija Danas

Umjesto da ostanu zaboravljene na policama ili završe odbačene, knjige su očito dobile novu svrhu

30.6.2026.
18:48
Magazin.hr
M.R./ Dalmacija Danas
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Prolaznike na splitskom Meštrovićevom šetalištu danas je iznenadio neobičan prizor na autobusnoj stanici – na klupi je ostavljen veći broj knjiga, uz rukom ispisanu poruku na engleskom jeziku: “Summer reading”, piše Dalmacija Danas.

Kako su se knjige ondje našle, nije posve jasno. Ostaje otvoreno pitanje jesu li ih vlasnici namjerno ostavili kako bi ih netko drugi uzeo i čitao ili su jednostavno zaboravljene u prolazu.

No, poruka koja ih je pratila sugerira da se najvjerojatnije radi o maloj, spontanoj akciji dijeljenja štiva  -  svojevrsnoj uličnoj knjižnici na otvorenom.

Što se dogodilo na autobusnoj stanici u Splitu? Na klupi osvanule knjige i kratka poruka
Foto: M.R./ Dalmacija Danas

Umjesto da ostanu zaboravljene na policama ili završe odbačene, knjige su očito dobile novu svrhu: pronaći novog čitatelja i možda otputovati na plažu, u park ili na ljetni odmor.

Ako vas ovih dana put nanese na Meštrovićevo šetalište, vrijedi zastati  -  možda vas na klupi dočeka baš naslov koji će vam postati savršeno ljetno štivo.

KnjigeSplitčitanjeUlicaOstavljen
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