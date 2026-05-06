Ljudi baš mogu biti okrutni i zli: Odvratno je što ovom čovjeku poručuju samo zato što je rođen drugačiji

Kada mu je bolest dijagnosticirana kao bebi staroj 18 mjeseci, a rođen je s buloznom epidermolizom (EB), liječnici su njegovim roditeljima rekli da vjerojatno neće dočekati peti rođendan. Ipak, Dean Clifford jedan je od najstarijih poznatih preživjelih s ovim teškim oblikom bolesti na svijetu i danas ima 46 godina.

Bulozna epidermoliza rijedak je genetski poremećaj zbog kojeg je njegova koža krhka poput leptirovih krila, što znači da čak i i najmanji dodiri ili trenje mogu uzrokovati bolne mjehure i rane.

Njegovo stanje toliko je teško da ga uspoređuje sa životom opeklinama trećeg stupnja. I doista, njegova svakodnevica je prava borba. Budi se u 3:30 ujutro, a sljedećih pet sati provodi u bolnoj rutini njege rana.

"Koristim alate poput skalpela, igala i škara kako bih odrezao mrtvu kožu prije nanošenja masti i zavoja", opisao je proces koji zahtijeva da sam na sebi izvodi manje medicinske zahvate.

Unatoč stalnoj boli, veći dio života ne uzima lijekove te se oslanja na mentalnu snagu, koja je ovih dana ponovno stavljena na kušnju.

I sve zbog nedužne fotografije kojom nije nikog uvrijedio

Naime, Dean je 1. svibnja na svom profilu na Facebooku objavio veselu uspomenu, fotografiju s majkom s ragbi utakmice, ali je taj trenutak postao okidač za lavinu mržnje koja je zgrozila javnost i još jednom pokazala mračnu stranu interneta.

Umjesto s podrškom, Dean se morao suočiti s tisućama uvreda, prijetnjama smrću, pa čak i bizarnom intervencijom umjetne inteligencije koja ga je prozvala zombijem.

Sve je počelo prošlog petka na stadionu Suncorp u Brisbaneu. Dean, strastveni navijač, objavio je selfie s nasmijanom majkom. "Nemojte nikom reći, ali mama i ja smo na utakmici Dolphinsa i Storma!" napisao je Dean, aludirajući pritom na svoju odanost konkurentskom klubu Brisbane Broncos.

No, idila je kratko trajala. Već sljedećeg jutra probudio se i vidio da je njegova objava preplavljena komentarima: "Komentari su samo stizali i stizali. Proveo sam veći dio dana blokirajući ljude i pokušavajući ih educirati o svom invaliditetu", ispričao je za news.com.au.

Uvrede su bile gnjusne: od usporedbi s likovima iz horor filmova do izravnih poruka da bi "trebao biti mrtav". Stvari su postale još gore kada se uključio i Metin AI bot, koji je korisnicima uz Deanovu sliku ponudio pitanje: "Koja je priča iza kostima zombija?"

Iako se Meta kasnije ispričala za incident, šteta je već bila učinjena. Za Deana i njegovu obitelj, a posebno roditelje, bio je to bolan podsjetnik na stigmu s kojom se bori cijeli život.

Snaga uma jača od patnje

Deanov životni moto je "Nikad ne priznaj poraz". Ta filozofija vodila ga je kroz sve izazove. Jedan od najupečatljivijih trenutaka u njegovom životu odvio se 2000. godine, kada mu je ponuđeno da nosi olimpijsku baklju uoči Igara u Sydneyju.

Iako je tada bio vezan za invalidska kolica, bio je odlučan prijeći pozornicu na vlastitim nogama. U samo šest mjeseci ponovno je naučio hodati, što je bio trenutak koji mu je, kako kaže, promijenio život.

Njegova nevjerojatna mentalna snaga vidljiva je i u njegovoj strasti prema dizanju utega. Počeo je dižući bocu od dvije litre, no uz pomoć trenera i nesalomljive volje, pretvorio je svoje krhko tijelo u jedno od najjačih na svijetu.

Njegova priča postala je inspiracija mnogima, a on je danas uspješan međunarodni motivacijski govornik koji putuje svijetom i dijeli svoja iskustva.

Nakon što se suočio s internetskim zlostavljanjem, Dean je odlučio javno odgovoriti tisućama trolova. "Tisućama vas koji ste mislili da ste pametni ili da se zabavljate na moj račun, evo nešto što možda ne znate. Maltretiraju me i zadirkuju otkad sam imao dvije godine", napisao je.

"Ljudi su upirali prstom i buljili do te mjere da bi se spoticali... Čujem sve šapate iza leđa. Prijetili su mi smrću i u prošlosti. Da budem jasan. Ne zanima me što mislite o meni", napisao je između ostalog.

Njegova poruka je snažna i nedvosmislena. Unatoč mržnji, nastavit će živjeti svoj život, ići na utakmice i objavljivati fotografije. Njegova hrabrost nije samo odgovor na zlostavljanje, već i dokaz da je snaga duha jača od bilo koje fizičke boli ili ljudske zlobe.