Koliko kvadrata vidite? Čak 99 % ljudi je pogriješilo, provjerite koliko ste vi vješti

Logički i vizualni zadaci posljednjih su godina postali pravi internetski fenomen. Ljudi ih obožavaju jer potiču mozak na razmišljanje, razvijaju koncentraciju i nude savršenu kombinaciju zabave i izazova.

Jedan takav zadatak nedavno je privukao pažnju tisuća korisnika Facebooka, a iako izgleda jednostavno, mnogima je zadao ozbiljne glavobolje.

Koliko kvadrata vidite?

Na fotografiji se nalazi skup geometrijskih oblika - kvadrata i pravokutnika, a cilj je otkriti koliko se točno kvadrata krije na slici. Na prvi pogled zadatak se čini dječje lagan, no čim počnete brojati, postaje jasno zašto je izazvao toliku raspravu.

Brojni korisnici pokušali su doći do rješenja, ali su pritom upali u najčešću zamku - pogrešno brojanje preklapajućih kvadrata. Međutim, drugi su korisnici uspjeli prodrijeti kroz vizualnu zbrku i shvatiti pravi način brojanja.

Strpljivo su analizirali svaki segment fotografije, prepoznali skrivene oblike unutar većih kvadrata i na kraju došli do točnog, konačnog odgovora.

Koji je rezultat?

Stizali su svakakvi prijedlozi - od šest i sedam, preko 12 i 13, pa sve do 17+. Ipak, jedini točan rezultat je 11 kvadrata.

Evo jasnog načina brojanja:

Vanjski okvir - jedan veliki kvadrat koji obuhvaća sve ostale.

- jedan veliki kvadrat koji obuhvaća sve ostale. Raspodjela na četiri - taj je kvadrat podijeljen u četiri jednaka kvadrata (ukupno smo sada na 1 + 4 = 5).

- taj je kvadrat podijeljen u četiri jednaka kvadrata (ukupno smo sada na 1 + 4 = 5). Unutarnji manji kvadrati - u prvom, trećem i četvrtom od ta četiri kvadrata nalaze se još po dva manja kvadrata (3 × 2 = 6 dodatnih).

- u prvom, trećem i četvrtom od ta četiri kvadrata nalaze se još po dva manja kvadrata (3 × 2 = 6 dodatnih). Zbroj: 1 (vanjski) + 4 (unutarnja četvorka) + 6 (po dva u tri polja) = 11.

