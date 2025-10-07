Tu se skriva vjeverica: Čak 99% ljudi je nije uspjelo pronaći, možete li vi?

Detektivski izazovi postaju sve popularniji na društvenim mrežama, a mnogi od njih uključuju zagonetne fotografije u kojima se životinje savršeno stapaju s okolnim elementima.

Jedan takav zadatak nedavno je privukao veliku pažnju korisnika Reddita. Na prvu, čini se da je riječ o potpuno običnoj fotografiji kamenja, no iza tog naizgled jednostavnog prizora krije se pravo iznenađenje - vjeverica koja se gotovo neprimjetno uklapa u okolinu.

'Ova je bila dobra'

Iako na prvi pogled može izgledati nevjerojatno da bi vjeverica mogla nestati među kamenjem, ovaj zadatak se pokazao izuzetno izazovnim za mnoge korisnike.

Svi su se trudili da je pronađu, a mnogi su ostali iznenađeni koliko je vjeverica bila dobro maskirana.

"S ovim sam se mučio. Broj predmeta koji su me varali bio je zapanjujući", "Ovo je bilo dobro", "Najteži u dugo vremena, odustao sam", "Kako je ona tamo uopće došla?", "Misteriozni mališan", pisali su.

Gdje je vjeverica?

Ova preslatka vjeverica pažljivo se skriva u kutu fotografije, otprilike jednu četvrtinu slike gledajući s desne strane, odozgo. Njena malena glavica proviruje iz rupe smještene ispod dva kamena, koja su postavljena tako da gledaju jedan prema drugom.

Iako se na prvi pogled može činiti kao da je kamenje samo običan dio pejzaža, vjeverica je savršeno ukomponirana u okoliš, gotovo kao da je namjerno sakrivena da bi izazvala našu pažnju.