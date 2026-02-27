FREEMAIL
I BI KAOS /

Karma odmah kaznila divljaka koji je izazvao prometnu nesreću i pokušao zbrisati!

Foto: Screenshot

Viralna snimka je ukazala na to da je situaciju zakuhao vozač Hyundai Tuscona

27.2.2026.
13:42
Webcafe.hr
Screenshot
Jedna prometna nesreća u švicarskoj općini Losone završila je kao hit na društvenim mrežama jer je karma odmah uplela svoje prste i kaznila nervoznog vozača slijetanjem s ceste.

Incident se odvio neki dan oko 14 sati, a viralna snimka je ukazala na to da je situaciju zakuhao vozač Hyundai Tuscona, koji se zbog neprilagođene brzine zabio u stražnji dio vozila koje se približavalo kružnom toku Maggia.

Međutim, umjesto da se izgladi situaciju s vozačicom čiju je Hondu oštetio, vozač Hyundaija odlučio je opaliti po gasu te je ubrzo doživio novi i puno gori udes.

Sletio je s ceste i aterirao na obližnje parkiralište, pri čemu je oštetio nekoliko parkiranih automobila. 

U članku Švicarske radiotelevizije (RSI) rečeno je vozač da je pritom zadobio lakše ozljede, dok je dvoje ljudi zatražilo liječničku pomoć.

Snimka se ubrzo proširila na društvenim mrežama, a jedna je od njih na TikToku dosad skupila gotovo deset milijuna pregleda. 

@tio.ch Nel video vi mostriamo le prime immagini dell’incidente avvenuto oggi poco prima delle 14 a Losone, alla rotonda del ponte sulla Maggia. Un’auto è finita in un fosso e si è ribaltata sopra altre vetture nei posteggi dell’ex Ipergros, dopo aver speronato un veicolo fermo e aver perso il controllo. Gli occupanti sarebbero usciti illesi. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti. #losone #incidente #cronaca #svizzera #news ♬ suono originale - ticinonline
Prometna NesrećaAutomobiliNesrećašvicarska
