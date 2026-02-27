Karma odmah kaznila divljaka koji je izazvao prometnu nesreću i pokušao zbrisati!

Jedna prometna nesreća u švicarskoj općini Losone završila je kao hit na društvenim mrežama jer je karma odmah uplela svoje prste i kaznila nervoznog vozača slijetanjem s ceste.

Incident se odvio neki dan oko 14 sati, a viralna snimka je ukazala na to da je situaciju zakuhao vozač Hyundai Tuscona, koji se zbog neprilagođene brzine zabio u stražnji dio vozila koje se približavalo kružnom toku Maggia.

Međutim, umjesto da se izgladi situaciju s vozačicom čiju je Hondu oštetio, vozač Hyundaija odlučio je opaliti po gasu te je ubrzo doživio novi i puno gori udes.

Sletio je s ceste i aterirao na obližnje parkiralište, pri čemu je oštetio nekoliko parkiranih automobila.

U članku Švicarske radiotelevizije (RSI) rečeno je vozač da je pritom zadobio lakše ozljede, dok je dvoje ljudi zatražilo liječničku pomoć.

Snimka se ubrzo proširila na društvenim mrežama, a jedna je od njih na TikToku dosad skupila gotovo deset milijuna pregleda.