SNIMLJENO KOD ZAGREBA? /

Snimka koja je oduševila sve! Dok su bake na mobitelima, pogledajte što radi dječak u vlaku

Foto: Patrik Macek/pixsell/ilustracija

TikTok je pregledan preko 400 tisuća puta te ima više od 50 tisuća lajkova.

13.1.2026.
7:26
Webcafe.hr
Patrik Macek/pixsell/ilustracija
Uvijek se govorilo kako je današnja mladost stalno na mobitelima. I naravno, ima tu istine, ali ipak nisu samo oni skloni digitalnom svijetu - ima tu i puno starijih. 

Iako postoji toliko stereotipa o mladima, ova snimka pokazuje potpunu suprotnost. 

Naime, snimka u nastavku nastala je u vlaku kod Zagreba. Video je na TikToku objavio korisnik maks_iv1, a korisnici su pohrlili u odjeljak za komentare kako bi podijelili svoje mišljenje i našalili se s bizarnom scena. 

@maks_iv1 Odgledaj do kraja😂#fyp #zg ♬ Chopin's Nocturne No. 2 (1446760) - East Valley Music

Video počinje prikazom starijih žena u vlaku, a zaustavlja se na dječaku koji stoji i štrika. Zamjena uloga oduševila je publiku. Jedan se korisnik našalio kako je ovo neka vrsta greške u matrici, dok su drugi pohvalili dječak na inovativnom načinu kraćenja vremena. Ima nekih koji su pomislili da je riječ o AI-u, ali očito nije. 

