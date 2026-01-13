Snimka koja je oduševila sve! Dok su bake na mobitelima, pogledajte što radi dječak u vlaku

Uvijek se govorilo kako je današnja mladost stalno na mobitelima. I naravno, ima tu istine, ali ipak nisu samo oni skloni digitalnom svijetu - ima tu i puno starijih.

Iako postoji toliko stereotipa o mladima, ova snimka pokazuje potpunu suprotnost.

Naime, snimka u nastavku nastala je u vlaku kod Zagreba. Video je na TikToku objavio korisnik maks_iv1, a korisnici su pohrlili u odjeljak za komentare kako bi podijelili svoje mišljenje i našalili se s bizarnom scena.

Video počinje prikazom starijih žena u vlaku, a zaustavlja se na dječaku koji stoji i štrika. Zamjena uloga oduševila je publiku. Jedan se korisnik našalio kako je ovo neka vrsta greške u matrici, dok su drugi pohvalili dječak na inovativnom načinu kraćenja vremena. Ima nekih koji su pomislili da je riječ o AI-u, ali očito nije.

TikTok je pregledan preko 400 tisuća puta te ima više od 50 tisuća lajkova.