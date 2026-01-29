Baka (96) ide na spojeve, moderno se odjeva i sve to pokazuje na TikToku: Ljudi je obožavaju

U svijetu u kojem dominiraju mladi influenceri, isfiltrirana stvarnost i prolazni trendovi, jedna 95-godišnja baka iz Connecticuta uspjela je postati globalni fenomen.

Njeno ime je Lillian Droniak, no njezinih gotovo 15 milijuna pratitelja na TikToku poznaje ju jednostavno kao Grandma Droniak. Svojim britkim humorom, beskompromisnim savjetima i nevjerojatnom životnom energijom, srušila je sve stereotipe o starosti i postala, kako sama kaže, "internetska omiljena baka".

Njezin put do zvjezdanog statusa nije bio planiran. Prije nego što je postala viralna senzacija, Lillian je živjela miran život, radeći u tvornici i posvećujući se obitelji.

U školi je, kako kaže, bila tiha i povučena, te nikada nije ni sanjala da će u devedesetima postati komičarka koju obožavaju milijuni diljem svijeta.

Sve se promijenilo zahvaljujući njezinom unuku Kevinu Droniaku, koji je prvi prepoznao njezin talent za zabavljanje. Počeli su snimati zajedničke videe za YouTube još 2012. godine, no prava eksplozija popularnosti dogodila se kada ju je Kevin nagovorio da otvori profil na TikToku.

@grandma_droniak ootd to steal your man for a little bit ♬ original sound - grandma_droniak

Pravila za sprovod koja su osvojila svijet

Iako je njezin profil prepun modnih savjeta, osvrta na spojeve i duhovitih životnih lekcija, jedan video ju je lansirao u stratosferu internetske slave. Riječ je o kratkom isječku u kojem navodi tri jednostavna pravila za vlastiti sprovod. Video, koji je do danas pregledan desecima milijuna puta, postao je kultni primjer njezinog crnog humora.

"Možete plakati, ali ne previše. Nemojte od sebe praviti budalu", prvo je pravilo koje je postavila svojim budućim ožalošćenima. Treće pravilo nalaže da se nakon ceremonije svi moraju napiti u njezinu čast.

Ipak, najviše pažnje privuklo je drugo pravilo: "Bertha nije pozvana. Ne puštajte je unutra". Internet je tjednima brujao o misterioznoj Berthi, a Lillian je kasnije u videu objašnjenja otkrila da je riječ o stvarnoj osobi, bivšoj prijateljici koja je "pokušavala razgovarati s njezinim mužem i kopirala sve što bi ona odjenula".

Otvorenim razgovorom o smrti, temi koja je u društvu često tabu, Droniak je pokazala da se i najtežim životnim pitanjima može pristupiti s dozom lakoće.

"Šalim se na račun smrti jer će se dogoditi svima nama, koliko god to bilo strašno. Možemo se onda barem i smijati tome", izjavila je u jednom intervjuu.

Više od humora: Zašto milijuni obožavaju baku s TikToka?

Popularnost Lillian Droniak i drugih starijih influencera, takozvanih "granfluencera", leži u nečemu puno dubljem od samog humora. Stručnjaci poput gerontologinje Lakelyn Eichenberger objašnjavaju da ovi internetski djedovi i bake ispunjavaju važnu emocionalnu ulogu u životima mlađih generacija.

Za mnoge koji su izgubili svoje bake i djedove ili nemaju blizak odnos s njima, Lillian pruža osjećaj utjehe, povezanosti i nostalgije.

"Povezujemo se s internetskim bakama jer se osjećamo kao da ih već poznajemo", ističe Asami Robledo-Allen Yamamoto iz projekta Abuelas.

U svijetu savršeno uređenih i često neautentičnih profila na društvenim mrežama, Lillian Droniak nudi nešto što je postalo rijetkost: sirovu iskrenost. Njezina mudrost, autoritet i humor djeluju stvarno jer to i jesu. Ona ne glumi, ne pokušava se uklopiti u trendove, već ih sama stvara.

Slay, moda i savjeti za spojeve

Njezin sadržaj je raznolik, ali uvijek prožet prepoznatljivim stilom. Često dijeli videe u kojima se sprema za izlazak, ponosno se nazivajući "modnim modelom" i pokazujući svoje odjevne kombinacije.

Njezina uzrečica "Slay" postala je zaštitni znak, a savjeti o vezama i samopouzdanju, poput onih da "ne dopustite hejterima da vas unište", rezoniraju s publikom svih dobi.

O njezinoj relevantnosti svjedoče i suradnje s velikim modnim i tehnološkim brendovima.