Znanstvenica koja je triput bila klinički mrtva pojasnila zašto se ne trebamo bojati smrti

Bivša znanstvenica NASA-e, dr. Ingrid Honkala, doživjela je kliničku smrt čak tri puta te je svaki put, kako navodi, otkrila istu spoznaju – da svijest postoji i izvan našeg tijela te da je smrt samo prijelaz, a ne kraj.

Svoje prvo iskustvo blisko smrti doživjela je kao dvogodišnja djevojčica u svome domu u Bogoti u Kolumbiji kada je slučajno upala u spremnik s ledenom vodom.

Kućna pomoćnica, koja se nalazila u drugoj sobi, nije ništa čula zbog preglasnog radija, no srećom se njezina majka upravo vratila kući te ju je uspjela reanimirati u posljednji trenutak.

Honkala se prisjetila početnog šoka i panike dok se borila za zrak, no taj je osjećaj ubrzo zamijenilo nešto neočekivano: "Panika je odjadanput nestala i zamijenio ju je neodoljiv osjećaj mira i tišine", prisjetila se Honkala.

Tada je, tvrdi, njezina veza s fizičkim svijetom zamijenjena proširenim stanjem svjesnosti toliko moćnim da je mogla vidjeti svoje malo tijelo kako beživotno pluta u vodi.

"U tom trenutku više se nisam osjećala kao dijete u tijelu, već kao čista svijest, polje svjesnosti i svjetlosti", ispričala je i dodala:

"Osjećala sam se potpuno sjedinjenom sa samim životom, kao da su se granice koje nas inače definiraju otopile."

Nevjerojatna komunikacija s majkom

Najčudesniji dio njezina sjećanja jest trenutak kada je, kako tvrdi, izvan svog tijela vidjela majku kako hoda prema svom poslu nekoliko ulica dalje.

"Sjećam se da sam je prepoznala i pomislila 'pa to je moja mama. U tom se trenutku učinilo da postoji oblik komunikacije među nama, ne izgovorenim riječima, već svjesnošću", navela je.

Prema njezinim riječima, taj metafizički poziv u pomoć potaknuo je majku da se okrene i požuri kući, gdje je pronašla kćer bez svijesti u spremniku s vodom.

Iako priča zvuči nevjerojatno, Honkala kaže da je, kada je majci prepričala svoju viziju, u potpunosti odgovarala majčinu sjećanju na te događaje. Od tog trenutka, tvrdi, više se nikada nije bojala smrti.

Znanost i duhovnost nisu u sukobu

Ingrid Honkala kasnije je imala još dva iskustva kliničke smrti: jedno nakon motociklističke nesreće u 25. godini i drugo u 52. godini, kada joj je pao krvni tlak tijekom operacije. Svaki put se, kaže, vratila u isto stanje spokoja.

Ironično, upravo su je ta duhovna buđenja potaknula da se posveti znanosti. Stekla je doktorat iz znanosti o moru i radila je kao oceanografkinja za NASA-u i američku mornaricu.

"Željela sam razumjeti prirodu stvarnosti kroz promatranje i istraživanje", objasnila je.

"Dugo sam se godina fokusirala gotovo isključivo na znanstvenu karijeru i rijetko javno govorila o svojim duhovnim iskustvima", dodala je.

"Međutim, s vremenom sam shvatila da znanost i duhovnost nisu nužno u sukobu – one jednostavno istražuju istu misteriju iz različitih perspektiva."

Više od halucinacije?

Naravno, skeptici bi njezina iskustva mogli pripisati halucinacijama ili snovima koje mozak proizvodi pod ekstremnim stresom.

Istraživači tvrde da takve vizije mogu poslužiti kao oblik olakšanja za one koji se približavaju smrti, kao svojevrsni psihospiritualni mehanizam suočavanja.

Međutim, Honkala tvrdi da ono što je vidjela nije bilo plod mašte na samrti. "Ova su iskustva transformirala moje razumijevanje samog života", rekla je.

"Umjesto da sebe vidimo kao izolirane pojedince koji se bore za opstanak, počela sam shvaćati da smo možda izrazi svijesti koji doživljavaju život kroz fizički oblik."

Iz te perspektive, smrt ne doživljava kao kraj postojanja, već kao prijelaz u kontinuumu svijesti.