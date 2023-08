Posljednjih godinu i pol udarne vijesti uglavnom dolaze iz Ukrajine, dok mediji i cijeli svijet prate tijek ruske agresije na susjednu državu. Također, visoko su ocijenjene vijesti o brzom razvoju AI-umjetne inteligencije i prijetnji da će ova nova vrsta računalnog softvera preuzeti mnoge poslove pa čak i upravljati tvrtkama.

U ovoj 'poplavi' ratnih vijesti, informacija da su brojne federalne službe potvrdile postojanje nepoznatih letjelica u zračnom prostoru SAD-a i drugih zemalja praktički je prošla nezapaženo u široj svjetskoj javnosti.

Vijesti koje će promijeniti čovječanstvo

Izvješća o neidentificiranim letjelicama 'iznad naših glava' postoje od 1950-ih. Najčešće su ih povezivali s 'vanzemaljskim životom' na drugim planetima, iako za to nije bilo izravnih ili čak neizravnih dokaza, osim izjava očevidaca i često mutnih slika i videa.

Desetljećima je američka vlada (kao i druge vlade diljem svijeta) negirala postojanje takvih nepoznatih letjelica, a mediji su se sprdali takvim pričama nazivajući ih 'tabloidima'. Zbog toga je veliki broj vjerodostojnih očevidaca – vojnih i civilnih pilota, časnika, policajaca i kontrolora leta ovakve incidente jednostavno 'držao za sebe' i nije ih službeno prijavljivao, bojeći se ismijavanja, pa čak i otkaza.

Ispostavit će se da SAD, NATO i nadležna tijela u drugim zemljama zapravo znaju za ove letjelice još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Bivši američki predsjednik Jimmy Carter bio je jedan od takvih očevidaca - 1969. godine u saveznoj državi Georgiji, čiji je tada bio guverner, primijetio je nepoznatu kružnu letjelicu na nebu koja je mijenjala boje. Još desetak ljudi iz Carterove pratnje također je vidjelo ovu letjelicu, a 1973. guverner je o ovom događaju službeno izvijestio Nacionalnu upravu za zrakoplovstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad je 1977. postao predsjednik, Carter je od obavještajnih službi tražio potpuna izvješća o takvim slučajevima, ali mu je rečeno da takvi podaci jednostavno ne postoje. U 1990-ima, tadašnji predsjednik Bill Clinton također je zatražio ova izvješća, te je poslao svog savjetnika za nacionalnu sigurnost da 'osigura da su ta izvješća isporučena'. Clinton je bio zainteresiran i za vojno postrojenje 'Groom Lake Proving Grounds', u medijima, filmovima i serijama poznato kao 'Area 51', u saveznoj državi Nevada.

Naziv 'Area 51' dolazi iz vremena Hladnog rata pedesetih godina, kada je Pentagon testirao nuklearno i kemijsko oružje u ovoj pustinjskoj regiji. Iako nema dokaza da se u ovoj bazi ikada radilo na bilo kakvim 'vanzemaljskim letjelicama', sasvim je izvjesno da su tamo testirane tadašnje tajne letjelice, poput F-117 'Nighthawk' i B-2 'Spirit'.

I sve bi ostalo u sferi 'znanstvene fantastike' i holivudskih filmova i serija (poput Dosjea X, Taken i Defiance), da se 2017. nije dogodio neočekivani razvoj događaja. Naime, u prosincu te godine ugledne novine New York Times objavile su opširne članke o postojanju dva tajna videa američke mornarice (US NAVY), pod nazivom 'FLIR' i 'GIMBAL'.

Ovi video zapisi su napravljeni posebnim kamerama na mornaričkim zrakoplovima tijekom potjere za neidentificiranim letjelicama okruglog oblika. Autentičnost tih snimki tada je potvrdio Christopher Mellon, jedan od najutjecajnijih ljudi u američkom obavještajnom aparatu. I tako su doslovno 'preko noći' pala u vodu desetljeća negiranja postojanja nepoznatih letjelica. Godinu dana kasnije otkriveno je postojanje tajnih programa i projekata Pentagona za analizu takvih snimaka i fotografija s američkih zrakoplova, brodova i radara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sam Pentagon je u travnju 2019. godine potvrdio postojanje ovih videa, kao i još jednog novog videa, s razarača 'USS Russell', na kojem se vidi neidentificirana letjelica trokutastog oblika. Videosnimke su ponovno dospjele u javnost prošli tjedan, tijekom javnog svjedočenja u Washingtonu pred kongresnim odborom. Svjedočilo je nekoliko bivših pilota i časnika, kao i bivši visokopozicionirani vojni obavještajac David Grusch.

Otišao je i korak dalje, tvrdeći pod prisegom da pojedini dijelovi američke vojske, obavještajnog aparata i civilnih tvrtki u domeni aeronautičkih i svemirskih istraživanja već godinama znaju za te neidentificirane letjelice, te da čak posjeduju i neke srušili - ili su oboreni.

Nick Pope: 'Svjedočenje je važno, ali nije isto što i izjava predsjednika'

Nick Pope radio je u britanskom Ministarstvu obrane od 1985. do 2006. godine, a bio je odgovoran za analizu slučajeva neidentificiranih letećih objekata u zračnom prostoru Velike Britanije. Tijekom godina, Pope se pojavio u brojnim TV emisijama, online programima i u tisku na temu NLO-a. U ekskluzivnom razgovoru za Net.hr Pope navodi kako je u ovoj sferi još puno toga pod velom tajne:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako velik broj ljudi koji istražuje ovu temu smatra da smo upravo svjedočili ‘potpunom priznanju’, ja ne mislim da je to točno. Svjedočenje pred američkim Kongresom vrlo je važno, ali nije isto što i izjava američkog predsjednika.

Također, svjedočenja "zviždača" su važna, ali valja podsjetiti da su i direktor istraživačkog programa AARO dr. Sean Kirkpatrick i glasnogovornica američkog ministarstva obrane Susan Gough odbacili tvrdnje bivšeg obavještajca Davida Gruscha.

Ako su Gruschove tvrdnje točne, to bi imalo dalekosežne posljedice – ali treba napomenuti da one još nisu neovisno provjerene", navodi Pope za Net.hr.

'SAD poduzima vrlo vidljive korake po pitanju NLO-a, ali...'

"SAD poduzima vrlo vidljive korake po pitanju neidentificiranih letjelica, ali treba imati na umu i da je to globalni fenomen. Mnoge druge velike sile diljem svijeta imaju slične programe praćenja i analize takvih letjelica, ali ne otkrivaju puno javnosti – znamo, primjerice, da ih Rusija i Kina sigurno imaju. Dr. Sean Kirkpatrick potvrdio je na brifingu 31. svibnja ove godine da je o ovoj temi razgovarao sa zemljama članicama saveza 'Pet očiju'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obavještajni savez 'Pet očiju' uključuje SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland i Veliku Britaniju, ali osim SAD-a, druge zemlje nisu potvrdile ove razgovore. Britanska vlada, primjerice, ostaje pri svom stavu da neće komentirati obavještajna pitanja", dodaje Pope.

Najveća prepreka je - državna ili vojna tajna

I to je vjerojatno najveća prepreka za daljnje analize i istraživanja ove teme. Naime, u SAD-u, kao iu većini drugih zemalja, pitanja zračnog prostora, teritorijalnih voda, te vojnih baza i postrojenja najčešće su pod 'državnom tajnom', a svakako se čuvaju kao 'vojna tajna'. Dakle, svako istraživanje (pa i medijsko) na temu 'gdje što leti, tko kamo plovi i što se nalazi iza ograda vojnih objekata' dovodi do kršenja zakona o vojnoj i obavještajnoj tajni, za što su predviđene visoke kazne. općenito su ugroženi, jer se u osnovi radi o - špijunaži.

Također treba reći da u SAD-u, kao i u većini zemalja NATO-a, postoje direktive 'need to know basis' - povjerljive informacije se otkrivaju samo onima koji imaju hitnu potrebu znati i koji su izravno uključeni u razne projekte . Tako ni članovi Kongresa, kao ni predsjednik SAD-a, ne mogu jednostavno dobiti informacije 'na tanjuru', već dobivaju 'briefinge' - dokumente koji sadrže određene informacije, ali ne i sve postojeće podatke, video i fotografije.

Jedan od primjera ovakvog "sigurnosnog" kruga u obavještajnim poslovima je akcija likvidacije bivšeg vođe Al-Qaide Osame Bin Ladena u svibnju 2011. Iako je akciju osobno odobrio tadašnji predsjednik Barack Obama, za to je znao samo najuži krug suradnika - par savjetnika, a potom potpredsjednik Joe Biden i državna tajnica Hillary Clinton. Mnogi visoki generali i obavještajci kasnije su izjavili da su za akciju u gradu Abbottabad u Pakistanu i likvidaciju Bin Ladena doznali tek sutradan, i to iz medija - kao i ostali Amerikanci.

POGLEDAJTE VIDEO Pitali smo građane: Postoje li izvanzemaljci i što bi učinili kad bi jednoga sreli?