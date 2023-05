Jesu li marinci u kampu Wilson u Twentynine Palmsu doista vidjeli misterioznu letjelicu u travnju 2021. godine, možda čak i izvanzemaljske proizvodnje?

Pitaju se to brojni nakon što su američki istraživački novinari Jeremy Corbell i George Knapp u utorak su putem društvenih mreža prikazali ekskluzivne snimke neidentificiranog letećeg objekta zabilježenog iznad te kalifornijske vojne baze.

Podsjetimo, ogromni tamni NLO trokutastog oblika uživo je promatralo više od pedeset marinaca, a neki su ga uspjeli i snimiti pomoću svojih pametnih telefona.

Intrigantne snimke u međuvremenu je prenijelo na stotine portala diljem svijeta, ali malo tko se pritom osvrnuo na riječi istraživača Micka Westa i Johna Greenwalda.

A njihovo tumačenje kaže da su vojnici te proljetne večeri na nebu vidjeli najobičnije svijetleće rakete kakve koriste zrakoplovi.

Naime, kao što je to West kazao tijekom videa koji je objavio na YouTubeu, Greenwold je uspio dokazati da su se tog dana na toj lokaciji održavale vojne vježbe.

"Svjetlucanje sa snimke ukazuje na to da su se svijetleće rakete nalazile prilično daleko u odnosu na poziciju marinaca. Zato i nisu mogli primijeti da se te rakete nalaze u prirodnom padu (kao niti pripadajući trag dima).

A Greenwold je na jednoj od snimaka s vojne vježbe u Twentynine Palmsu pronašao pet svijetlećih raketa koje su izgledale gotovo identično onima sa zapisa marinaca.

Kada sam ih okrenuo kako bi se podudarale s mjestom odakle su ta svjetla promatrali vojnici, shvatio sam da se te točke gotovo savršeno preklapaju", rekao je West i zaključio da su se marinci naprosto samo zbunili i zabunili.

Takvo je tumačenje u međuvremenu dospjeli i do Corbella, ali je u studiju postaje CBS na to odvratio ovako:

"Gledajte, i ja sam isprva mislio kako na snimkama vidimo tek svijetleće rakete, ali marinci koji su uživo promatrali situaciju s tla su mi potvrdili da je u pitanju bila letjelica. Ogromna, lebdeća letjelica.

Razgovarao sam s mnogima od njih i svaki mi je kazao isto: to nisu bile svijetleće rakete, to je bila letjelica. Znamo što su svijetleće rakete, a što smo to vidjeli vlastitim očima", rekao je tijekom intervjua Corbell.

---