Slavni vidovnjak ukazao na 7 znakova koji otkrivaju da vas pokušava kontaktirati anđeo čuvar

Matt Fraser, muškarac koji voli o sebi reći da je vodeći američki vidovnjak i medij, inače i poznat kao zvijezda hit televizijske serije Meet the Frasers, autor nekoliko knjiga koje uključuju i bestseler "When Heaven Calls", napisao je nedavno na svome blogu članak interesantne teme.

Naslovio ga je "Kako znati pokušava li vas kontaktirati vaš anđeo čuvar" te je svojim brojnim pratiteljima kroz sedam točaka predstavio njihove navodne metode.

Pa, ako je to nešto što vas zanima i ako ste se zapitali postoji li netko nebesko biće koje brine o vama, eto na što biste ubuduće trebali obraćati pozornost.

1. Stalno viđate "nebeske brojeve"

Ovo je jedan od najčešćih načina na koji anđeli komuniciraju, a nazivamo ih nebeskim brojevima: u pitanju su nizovi koji se ponavljaju poput 111, 444, 777 ili 1212 i koji vas prate posvuda.

Je li vam se ikada dogodilo nešto slično? Da se probudite u 4:44 ujutro bez razloga i da vas, kasnije tog dana, kava vas košta 4,44 eura) I da možda zatim, nakon što pogledate na sat, shvatite da je točno 16:44?

To nije slučajnost. To vam vaš anđeo čuvar šalje izravnu poruku: Ovdje sam. Obrati pozornost. Na pravom si putu.

Svaki niz brojeva ima svoje značenje, ali najvažnije je razumjeti da su ti brojevi način na koji vaš anđeo probija veo i daje vam do znanja da je prisutan.

2. Osjećate iznenadan, neobjašnjiv mir

Ovo je jedan od najdubljih znakova, a često se događa u našim najmračnijim trenucima. Poznavao sam ženu koja je iznenada izgubila supruga. Ispričala mi je da je tijekom sprovoda, dok su svi oko nje plakali, odjednom osjetila toplinu i smirenost koji su je obavili, baš kao da je netko grli. Nije to mogla objasniti. Prema svim mjerilima, trebala se raspadati. Ali u tom je trenutku osjećala potpuni mir.

To je bio njezin anđeo čuvar, koji je uskočio kako bi je proveo kroz teške trenutke.

Ako ste ikada doživjeli trenutak neobjašnjive smirenosti kada je sve u vašem životu sugeriralo suprotno: to je anđeoska prisutnost. Nemojte to zanemariti. Taj mir je stvaran i on je dar.

3. Osjećate toplinu ili trnce

Anđeli često daju do znanja da su prisutni putem fizičkih osjeta. Mnogi ljudi opisuju osjećaj iznenadne topline, poput umatanja u toplu deku, ili trnce na koži, osobito na stražnjem dijelu vrata ili rukama.

Ovo nije nešto čega se treba bojati. Zapravo je nevjerojatno utješno kada shvatite što to znači. Vaš anđeo doslovno pruža ruku i dotiče vas, čime vam daje do znanja da se nalazi tik uz vas.

4. Pronalazite bijelo perje na neočekivanim mjestima

Ne mogu vam nabrojati koliko su mi puta klijenti tijekom čitanja rekli: "Matt, stalno posvuda pronalazim bijelo perje. Što to znači?" Bijelo perje jedan je od najklasičnijih znakova anđeoske prisutnosti.

Pronalazak perja na neočekivanom mjestu – na sjedalu automobila, na pragu, pa čak i unutar vašeg doma kada za to nema logičnog objašnjenja – je posjetnica vašeg anđela. To je njihov način da kažu: Pazim na tebe. Nisi sam.

Sljedeći put kad pronađete pero, podignite ga. Držite ga. Zahvalite svom anđelu na podsjetniku.

5. Primate vodstvo kroz pjesme, riječi ili medije

Jeste li se ikad, primjerice, vozili i pritom se osjećali preopterećeno, tražili neki znak od svemira, da bi baš u tom trenutku radiju zasvirala savršena pjesma s tekstom koji vas je pogodio ravno u srce i u kojem ste se pronašli jer odlično opisuje vašu situaciju?

Anđeli djeluju kroz svijet oko nas. Mogu vas usmjeriti prema pjesmi, citatu na društvenim mrežama ili čak slučajnom razgovoru koji načujete – a sve s ciljem da vam prenesu upravo onu poruku koja vam je u tom trenutku potrebna.

Nedavno se jedna moja klijentica borila s time treba li oprostiti nekome tko ju je duboko povrijedio. Zamolila je svoje anđele za vodstvo, a već sljedećeg jutra otvorila je knjigu na nasumičnoj stranici i već u prvoj rečenici pronašla citat o iscjeljujućoj moći opraštanja. Tako anđeli rade.

6. Imate živopisne snove u kojima se pojavljuju anđeli ili voljene osobe

Snovi su jedan od primarnih načina na koji duhovni svijet komunicira s nama. Dok spavate vaš logički um se odmara, a tada anđeli mogu najjasnije istupiti.

Ako ste imali san u kojem ste osjetili prisutnost nečeg božanskog – biće svjetlosti, osjećaj bezuvjetne ljubavi ili čak posjet voljene osobe koja je preminula – to je vjerojatno omogućio vaš anđeo čuvar. Ti se snovi razlikuju od običnih. Živopisni su, smisleni i budite se znajući da su bili stvarni.

7. Osjećate iznenadni nagon za promjenom smjera

Ovo bi vam jednog dana moglo spasiti život.

Jeste li ikada imali neobjašnjiv osjećaj da biste trebali krenuti drugim putem na posao ili da ne biste trebali ući u određeni zrakoplov, da vam se neka situacija jednostavno činila pogrešnom? Taj zaštitnički instinkt nije paranoja: to je vaš anđeo čuvar koji vas odvraća od opasnosti.

Čuo sam bezbroj priča ljudi koji su slijedili taj unutarnji poticaj i kasnije otkrili da su izbjegli nesreću, opasnu osobu ili situaciju koja je mogla loše završiti. Vaš anđeo vidi ono što vi ne vidite. Vjerujte tim intuitivnim osjećajima.