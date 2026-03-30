Potpredsjednik SAD-a zapanjio izjavom o izvanzemaljcima i demonima

Američki potpredsjednik JD Vance iznio je zapanjujuću tvrdnju tijekom gostovanja u podcastu kod Bennyja Johnsona te kazao da, prema njegovu tumačenju, neidentificirani leteći objekti uopće nisu letjelice izvanzemaljskih civilizacija, već manifestacije demona!

Tijekom intervjua s Johnsonom, Vance je priznao da je opsjednut fenomenom NLO-a te je obećao da će iskoristiti svoj položaj i najvišu razinu sigurnosne provjere kako bi u iduće tri godine, kako je naglasio, došao do konačne istine.

Vance je otkrio kako je zbog obveza vezanih uz gospodarstvo i nacionalnu sigurnost dosad bio spriječen detaljnije se baviti tom temom.

Tome je dodao kako je već nekoliko puta planirao posjete vojnoj bazi naziva Područje 51 (Area 51) u Nevadi i lokacijama u Novom Meksiku, koje se dugo povezuju s teorijama o izvanzemaljcima, pa istaknuo da se ta putovanja zasad nisu ostvarila zbog problema s rasporedom.

Njegovo obećanje dolazi u trenutku pojačanog interesa američke administracije za NLO-e, službeno nazvane neidentificirane anomalne pojave (UAP).

Predsjednik Donald Trump nedavno je naložio vladinim agencijama da započnu s procesom objave dosjea o izvanzemaljskom životu, a administracija je ranije ovog mjeseca registrirala i internetske domene Alien.gov i Aliens.gov, što je dodatno potaknulo nagađanja o mogućem otkrivanju novih informacija.

Ono što Vanceovu perspektivu čini jedinstvenom u vrhu američke politike jest njegovo duhovno tumačenje fenomena: "Mislim da to nisu izvanzemaljci. Mislim da su to demoni", izjavio je, te pojasnio kako svoj stav temelji na kršćanskom svjetonazoru.

"Želja da se sve nebesko i onostrano opiše kao izvanzemaljsko... pa, svaka velika svjetska religija, uključujući kršćanstvo u koje vjerujem, shvaća da postoje čudne stvari koje je vrlo teško objasniti", kazao je Vance.

On vjeruje da su "nebeska bića koja lete uokolo i čine čudne stvari ljudima" zapravo duhovne sile. Svoje je razmišljanje sažeo citirajući poznatu teološku ideju: "Mislim da je jedan od najvećih vražjih trikova uvjeriti ljude da ne postoji."

Ovakvo stajalište u potpunoj je suprotnosti sa službenim izvješćima američke vlade.

Podsjetimo, ured za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO) u svom je povijesnom pregledu za 2024. godinu zaključio kako ne postoje empirijski dokazi da je američka vlada ili neka privatna tvrtka došla u posjed izvanzemaljske tehnologije.

Rasprava o NLO-ima u političkom vrhu nije nova.

Bivši predsjednik Barack Obama nedavno je u jednom podcastu u šali izjavio da su izvanzemaljci stvarni, no kasnije je pojasnio da tijekom svojeg mandata nije vidio nikakve dokaze o kontaktu s izvanzemaljskim životom.